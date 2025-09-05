Bakan Güler Konya'da Uyardı: PKK ve Uzantıları Silahlarını Koşulsuz Teslim Etmeli

Bakan Güler'den net mesaj: PKK ve uzantıları silahlarını teslim etmeli

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Konya'da gerçekleştirilen Eğitim ve Faaliyet Yılı Açılış Töreninde yaptığı konuşmada terörle mücadele ve hava savunmasına ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Güler'e Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel eşlik etti.

Tören ve merkez açılışı

Güler, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Hava Savunma Komutanlığı'ndaki törene katıldı ve devamında Şehit Hava Savunma Üsteğmen Emre Kargın Müşterek Hava Savunma Eğitim ve Simülasyon Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Hava Savunma Komutanlığı personeline yeni eğitim ve faaliyet yılı için başarı diledi.

Güvenlik ortamı ve eğitim vurgusu

Bakan Güler, yakın coğrafyadan uluslararası alana kadar artan risklere işaret ederek, bunun güçlü ve caydırıcı bir güvenlik kapasitesine sahip olmayı zorunlu kıldığını söyledi. Ordunun imkan ve kabiliyetlerini artırmanın, ileri teknolojileri envantere kazandırmanın ve personelin yeteneklerini geliştirmenin en öncelikli hedefler olduğunu vurguladı.

Güler, eğitimlerin çok boyutlu tehdit ortamına uyum sağlayacak şekilde planlanması, analitik yaklaşımla güncellenmesi ve teknolojik yeniliklerle entegrasyonunun hayati önem taşıdığını belirterek personelden sürekli eğitim anlayışıyla kendini geliştirmesini istedi.

Yerli hava savunma sistemleri ve 'Çelik Kubbe'

Bakan, son yıllarda ülke üretimi yerli ve milli teknolojilerin hava savunmasında belirleyici rol oynadığını ifade etti. KORKUTtan HİSAR füze sistemlerine, elektronik harp kabiliyetlerinden erken ihbar radarlarına kadar pek çok yerli sistemin envantere alındığını anlattı.

Güler, birliklerin artık gelişmiş radar ağlarıyla gökyüzünü 7/24 taradığını ve farklı irtifa tehditlerine karşı çeşitli sistemleri etkin kullandığını belirterek, entegrasyonla oluşturulan 'Çelik Kubbe' konseptinin ülke hava savunmasında yeni bir seviyeye işaret ettiğini söyledi.

Hava harekâtında hakimiyetin önemine dikkat çeken Güler, bu kabiliyetlerin Türkiye'nin savunma ve güvenliğini en üst seviyede korumada, aynı zamanda hava savunma doktrinini geliştiren bir ülke olduğunu göstermede kritik olduğunu kaydetti.

Terörle mücadele çağrısı

Güler, 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu ve 'Terörsüz Türkiye' hedefleri çerçevesinde terörle mücadelede kalıcı başarıya vurgu yaptı. Bu kapsamda yaptığı çağrıyı şu sözlerle dile getirdi:

'PKK ve iltisaklı tüm gruplar yapılan çağrı ve alınan fesih kararı kapsamında derhal tüm terör faaliyetlerine son vermeli, farklı coğrafyalarda ve isimler altında faaliyet gösteren tüm uzantıları nerede bulunduklarından bağımsız olarak bir an önce ve koşulsuz şekilde silahlarını teslim etmelidir.'

Güler ayrıca, 'başta PKK/YPG/SDG olmak üzere hiçbir terör örgütünün bölgede kök salmasına ve farklı adlar altında faaliyet göstermesine kesinlikle müsaade etmeyeceğiz' dedi ve Türkiye'nin sınır güvenliğinin yanı sıra bölgesel güvenlik ve istikrarı koruma amacını vurguladı.

Müşterek Hava Savunma Eğitim ve Simülasyon Merkezi

Güler, açılışı yapılan merkez hakkında, merkezin HİSAR-A Projesi kapsamında inşa edildiğini ve ileri teknoloji sistemlerle personelin senaryo tabanlı eğitimlerle donatılacağını belirtti. Merkezin, müşterek unsurların değişen harekat ortamına etkin ve koordineli şekilde karşılık verebilecek şekilde hazırlanmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Geçen yıl S-400 ve KORKUT eğitim simülatörlerinin, bu yıl ise SİPER simülatörleri ve Hava ve Füze Savunma Simülatör Merkezi'nin hizmete alındığını anımsatan Güler, ASELSAN tarafından yapılan simülatörlerin önemine değindi.

Kapanışta Bakan Güler, merkezin kurulmasında emeği geçen Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve ASELSAN çalışanlarına teşekkür etti ve Türk Silahlı Kuvvetlerini dünyanın en etkin ve caydırıcı gücü haline getirme vizyonuyla çalışmayı sürdüreceklerini vurguladı.