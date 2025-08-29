Bakan Güler, Pakistan Büyükelçisi Yousaf Junaid ve Albay Ahzam Qureshi'yi Kabul Etti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yousaf Junaid ile beraberindeki Pakistan Kara Ataşesi Albay Ahzam Qureshi'yi kabul etti.
Resmi Paylaşımda Kabul Açıklandı
Bakanlığın NSosyal'deki hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yousaf Junaid ve beraberindeki Pakistan Kara Ataşesi Albay Ahzam Qureshi'yi kabul etti." ifadesi kullanıldı.
Paylaşımda, kabule ilişkin fotoğraflara da yer verildi.