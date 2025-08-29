DOLAR
Bakan Güler, Pakistan Büyükelçisi Yousaf Junaid ve Albay Ahzam Qureshi'yi Kabul Etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yousaf Junaid ve Kara Ataşe Albay Ahzam Qureshi'yi kabul etti; Bakanlığın NSosyal hesabında fotoğraflar paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 19:08
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 19:08
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yousaf Junaid ile beraberindeki Pakistan Kara Ataşesi Albay Ahzam Qureshi'yi kabul etti.

Resmi Paylaşımda Kabul Açıklandı

Bakanlığın NSosyal'deki hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yousaf Junaid ve beraberindeki Pakistan Kara Ataşesi Albay Ahzam Qureshi'yi kabul etti." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, kabule ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

