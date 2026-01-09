Bakan Güler ve Sjafrie Sjamsoeddin ASELSAN'da Yerli ve Millî Teknolojileri İnceledi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Endonezya Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin, ASELSAN Gölbaşı yerleşkesinde yerli ve millî teknoloji ürünlerini inceledi.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 12:14
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 12:14
Bakan Güler ve Sjafrie Sjamsoeddin ASELSAN'da Yerli ve Millî Teknolojileri İnceledi

Bakan Güler ve Sjafrie Sjamsoeddin ASELSAN Ziyareti

Ziyaret ve Toplantı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Endonezya Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin, Türkiye-Endonezya Dışişleri ve Savunma Bakanları Ortak Toplantısı kapsamında ASELSAN'ın Gölbaşı yerleşkesini ziyaret etti.

Her iki Bakan, ASELSAN'da gerçekleştirilen toplantıda, şirketin geliştirdiği yerli ve millî teknoloji ürünleri hakkında bilgi aldı.

Katılımcılar

Bakan Güler'e eşlik eden heyette; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu ve ASFAT AŞ Genel Müdürü Mustafa İlbaş yer aldı.

Ziyarette iki ülke savunma heyetleri arasında ASELSAN'ın mühendislik çözümleri ve yerli üretim kapasitesi üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

