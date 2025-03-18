Bakan Işıkhan'dan Aday Havuz Sistemi Açıklaması

Aday Havuz Sistemi sayesinde 79 bin işveren, 815 bin iş arayanla buluştu. Bakan Işıkhan, iletişimin arttığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 16:12
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 16:12
Bakan Işıkhan'dan Aday Havuz Sistemi Açıklaması

İstihdamı Destekleyen Aday Havuz Sistemi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Aday Havuz Sistemi ile ilgili çarpıcı verileri paylaştı. Geçtiğimiz yılın eylül ayından bu yana, 79 bin 235 işveren tarafından 815 bin 608 iş arayan vatandaşın görüntülendiğini bildirdi.

İletişim Artıyor

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, iş arayan vatandaşlar ile işverenleri aynı platformda buluşturmanın önemine vurgu yaptı. Bu görüntülemeler sonucunda, 204 bin 632 iş arayan vatandaş ile iletişime geçildiğini belirtti.

Aday Havuz Sistemi'nin Etkisi

Bakan, yenilikçi politikalar ile istihdamı destekleyeceklerini ve iş gücü piyasasını daha verimli hale getireceklerini ifade etti. Aday Havuz Sistemi’nin, iş arayanların ve işverenlerin buluşmasını sağlarken, istihdam oranlarını artırma amacına hizmet ettiğinin altını çizdi.

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