Bakan Işıkhan duyurdu: Kamu bankaları emekli promosyonları 28 Mart'a kadar yatacak!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamu bankalarındaki emekli promosyonlarının güncellenmesi için başvuruların pazartesi günü itibarıyla alınacağını duyurdu. Bakan Işıkhan, emeklilerin promosyonlarının 28 Mart'a kadar hesaplarına yatırılacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ise partisinin Kayseri mitinginde kamu bankalarının emeklilere 8 ila 12 bin lira arasında promosyon ödemesi yapacağını açıkladı. Ayrıca Erdoğan, diğer bankaları da promosyonlarında artış yapmaya çağırdı.

Bakan Işıkhan, emekli promosyonlarının ödemesine ilişkin başka bir açıklama yaparak, kamu bankalarında emekli aylığı promosyonlarını yaklaşık iki katına çıkardıklarını ifade etti. "Aylık miktarına bağlı olarak 8 bin ile 12 bin lira arasında ödeme yapılacak." dedi.

Işıkhan, kamu bankalarının pazartesi gününden itibaren promosyon güncelleme başvurularını almaya başlayacaklarını ve 28 Mart itibarıyla başvuru sürecini tamamlayan emeklilerin promosyonlarının hesaplarına yatırılmaya başlanacağını söyledi. Ayrıca diğer bankalarla da promosyon ödemelerinde artış sağlamak için çalışmalar yürütüldüğünü belirtti ve emeklilerin kısa süre içinde bu konuda gelişmeleri göreceğini ifade etti.