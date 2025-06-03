Bakan Işıkhan, ILO Genel Direktörü Houngbo ile Kritik Görüşme Gerçekleştirdi

Bakan Işıkhan, ILO Genel Direktörü ile Görüştü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Genel Direktörü Gilbert F. Houngbo ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bu buluşma, Cenevre'de düzenlenen 113. Uluslararası Çalışma Konferansı kapsamında yapıldı.

Görüşme, BM Binası'nda gerçekleştirildi ve Bakan Işıkhan, Türkiye'nin sosyal adalet ve dayanışmayı güçlendirmek amacıyla attığı adımları vurguladı. Işıkhan, Türkiye'nin küresel ve bölgesel krizlerde arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık rolünü ön plana çıkardı.

Bakan Işıkhan’a görüşme sırasında, Türkiye’nin BM Cenevre Daimi Temsilcisi Büyükelçi Burak Akçapar, Bakanlığın Dış İlişkiler ve AB Genel Müdürü Ali Aybey ile Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş da eşlik etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (solda), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından düzenlenen 113. Uluslararası Çalışma Konferansı'na katılmak için geldiği Cenevre'de temaslarını sürdürdü. Bu kapsamda Bakan Işıkhan, ILO Genel Direktörü Gilbert F. Houngbo (sağda) ile bir araya geldi.