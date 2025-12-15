DOLAR
42,69 -0,01%
EURO
50,23 -0,14%
ALTIN
5.967,58 -1,18%
BITCOIN
3.828.686,46 -1,14%

Melikgazi Whatsapp İhbar Hattı 2025'te 53 Bin Talebe Ulaştı

Melikgazi Belediyesi Whatsapp İhbar Hattı 2025'te 53 bin talebe ulaştı; MEGA asistanı ve 7/24 erişimle vatandaşlara anında dönüş sağlanıyor.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 15:34
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 15:34
Melikgazi Whatsapp İhbar Hattı 2025'te 53 Bin Talebe Ulaştı

Melikgazi Whatsapp İhbar Hattı 2025'te 53 Bin Talebe Ulaştı

Vatandaşlar uygulamaya yoğun ilgi gösterdi

Melikgazi Belediyesi’nin vatandaşlar tarafından sevilen uygulaması Melikgazi Belediyesi Whatsapp İhbar Hattına on binlerce vatandaş erişim sağlayarak talep ve önerilerini iletti. 2025 yılı içerisinde belediyeye iletilen taleplerin toplamı 53 bin talep olarak kayda geçti.

Vatandaşlar, 0530 253 91 91 ve 0352 252 13 33 numaralı Whatsapp ihbar hatları üzerinden görsel, metin ve video dosyalarını ileterek belediyeye anında ulaşabiliyor. İletilen talepler, iletişim merkezinin hızlı yönlendirmesiyle ilgili birimlere havale edilip sonuçlandırılıyor.

Melikgazi Belediyesi’nin yapay zeka asistanı MEGA, talep oluşturma, talep sonucu öğrenme, borç sorgulama ve bilgi alma işlemlerinde destekleyici rol oynuyor. Erişilebilir ve çözüm odaklı bu uygulamalar sayesinde binlerce talebe hızlı dönüş gerçekleştirildi.

Başkan Palancıoğlu: Önce insan, 7/24 ulaşılabilirlik

Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; Melikgazi Belediyesi olarak ‘önce insan’ düsturuyla vatandaşlarımızın her birinin önerileriyle, talepleriyle birebir ilgileniyoruz. Her bir vatandaşımızın isteği bizim için çok kıymetli. Onların da bizlere kolaylıkla ulaşabilmeleri için birden fazla uygulamamız söz konusu. Bilindiği üzere Mobil Başkan uygulamamızla mahallelerimizi bizzat ziyaret ediyor; istek ve önerileriyle birebir ilgileniyoruz. Onların da bizlere 7 gün 24 saat boyunca ulaşabilecekleri bir Whatsapp ihbar hattı kurmuştuk. Vatandaşlarımız 0530 253 91 91 ve 0352 252 13 33 numaralı Whatsapp ihbar hatlarımızdan bizlere anında ulaşabiliyorlar. Whatsapp üzerinden görsel, metin ve video dosyalarını bizlere iletmeleri halinde iletişim merkezimiz anında dönüş yaparak vatandaşımızın isteğini ilgili birimlerimize havale ediyor ve talep neticelendiriliyor. İnsana değer veren, hizmet odaklı bir anlayış söz konusu. Böylesine önemli bir hizmette büyük bir özveri ile çalışan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Melikgazi’de ‘en’ hizmetleri hayata geçirmek için var gücümüzle çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Talepleriniz, önerileriniz için bizlere 7/24 ulaşabilirsiniz. Bir telefon kadar uzağınızdayız

Melikgazi Belediyesi, vatandaş memnuniyetini artırmaya yönelik bu dijital hizmetlerle iletişimi kolaylaştırmayı ve talepleri daha hızlı sonuçlandırmayı hedefliyor.

MELİKGAZİ BELEDİYESİ’NİN VATANDAŞLAR TARAFINDAN SEVİLEN UYGULAMASI MELİKGAZİ BELEDİYESİ WHATSAPP...

MELİKGAZİ BELEDİYESİ’NİN VATANDAŞLAR TARAFINDAN SEVİLEN UYGULAMASI MELİKGAZİ BELEDİYESİ WHATSAPP İHBAR HATTINA ON BİNLERCE VATANDAŞ ERİŞİM SAĞLAYARAK TALEP VE ÖNERİLERİNİ İLETTİ.

MELİKGAZİ BELEDİYESİ’NİN VATANDAŞLAR TARAFINDAN SEVİLEN UYGULAMASI MELİKGAZİ BELEDİYESİ WHATSAPP...

İLGİLİ HABERLER

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çatalca'da taş ocağı kazası: 64 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
2
Çorum Alaca'da Motoru Yanan Otomobil İtfaiye Kurtardı
3
Bolu'da Gece Yarısı Kavga: Bekçiler Biber Gazıyla Müdahale Etti
4
Esenyurt’ta Selen Özkula Davası: İlker Sezgün Hakim Karşısına Çıktı
5
Van YYÜ'de 'Fanatizmin Kitle Hareketlerine ve Toplumsal Değişime Etkisi' Konferansı
6
TRT Erzurum Radyosu 65’nci Kuruluş Yıldönümünü Kutladı
7
Gaziantep'te 1,5 Milyon TL'lik Kaçak Elektronik Operasyonu

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri