Melikgazi Whatsapp İhbar Hattı 2025'te 53 Bin Talebe Ulaştı

Vatandaşlar uygulamaya yoğun ilgi gösterdi

Melikgazi Belediyesi’nin vatandaşlar tarafından sevilen uygulaması Melikgazi Belediyesi Whatsapp İhbar Hattına on binlerce vatandaş erişim sağlayarak talep ve önerilerini iletti. 2025 yılı içerisinde belediyeye iletilen taleplerin toplamı 53 bin talep olarak kayda geçti.

Vatandaşlar, 0530 253 91 91 ve 0352 252 13 33 numaralı Whatsapp ihbar hatları üzerinden görsel, metin ve video dosyalarını ileterek belediyeye anında ulaşabiliyor. İletilen talepler, iletişim merkezinin hızlı yönlendirmesiyle ilgili birimlere havale edilip sonuçlandırılıyor.

Melikgazi Belediyesi’nin yapay zeka asistanı MEGA, talep oluşturma, talep sonucu öğrenme, borç sorgulama ve bilgi alma işlemlerinde destekleyici rol oynuyor. Erişilebilir ve çözüm odaklı bu uygulamalar sayesinde binlerce talebe hızlı dönüş gerçekleştirildi.

Başkan Palancıoğlu: Önce insan, 7/24 ulaşılabilirlik

Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; Melikgazi Belediyesi olarak ‘önce insan’ düsturuyla vatandaşlarımızın her birinin önerileriyle, talepleriyle birebir ilgileniyoruz. Her bir vatandaşımızın isteği bizim için çok kıymetli. Onların da bizlere kolaylıkla ulaşabilmeleri için birden fazla uygulamamız söz konusu. Bilindiği üzere Mobil Başkan uygulamamızla mahallelerimizi bizzat ziyaret ediyor; istek ve önerileriyle birebir ilgileniyoruz. Onların da bizlere 7 gün 24 saat boyunca ulaşabilecekleri bir Whatsapp ihbar hattı kurmuştuk. Vatandaşlarımız 0530 253 91 91 ve 0352 252 13 33 numaralı Whatsapp ihbar hatlarımızdan bizlere anında ulaşabiliyorlar. Whatsapp üzerinden görsel, metin ve video dosyalarını bizlere iletmeleri halinde iletişim merkezimiz anında dönüş yaparak vatandaşımızın isteğini ilgili birimlerimize havale ediyor ve talep neticelendiriliyor. İnsana değer veren, hizmet odaklı bir anlayış söz konusu. Böylesine önemli bir hizmette büyük bir özveri ile çalışan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Melikgazi’de ‘en’ hizmetleri hayata geçirmek için var gücümüzle çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Talepleriniz, önerileriniz için bizlere 7/24 ulaşabilirsiniz. Bir telefon kadar uzağınızdayız

Melikgazi Belediyesi, vatandaş memnuniyetini artırmaya yönelik bu dijital hizmetlerle iletişimi kolaylaştırmayı ve talepleri daha hızlı sonuçlandırmayı hedefliyor.

