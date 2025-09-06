Bakan Işıkhan Sakarya'da: Ekonomi, İstihdam ve 'Terörsüz Türkiye' Vurgusu

Bakan Işıkhan Sakarya'da: Türkiye Yüzyılı ve Terörsüz Türkiye Vurgusu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Sakarya İl Başkanlığı'nda düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programında konuştu. Işıkhan, "Ekonomi, çalışma hayatı, savunma ve terörle mücadelede bir ve beraber olduğumuzda neler yapabildiğimizi tüm dünyaya göstermeye devam edeceğiz...." ifadelerini kullandı.

Konuşmasında, "Bilhassa tüm güvenlik güçlerimizle devletimizin kırk yıllık emeğinin ve mücadelesinin bir sonucu olan Terörsüz Türkiye hedefimize inşallah bu birlik ve kardeşlik hukukumuzun gücüyle ulaşacağız." diye konuştu ve "Türkiye Yüzyılı"nın emek, alın teri ve dava şuuruna adanmış kadrolarla mümkün olacağını belirtti.

Ekonomi ve istihdamda Sakarya'nın rolü

Işıkhan, Sakarya'nın tarihî, doğasal ve kültürel dokusuyla üretim ve istihdam merkezi olduğunu vurgulayarak, yerli ve milli politikalarla her alanda atılımların sürdüğünü söyledi. Bakan, son 23 yılda 81 ilin ve özellikle Sakarya'nın katettiği mesafenin açıkça görüldüğünü belirtti.

Çalışma hayatına ilişkin verileri paylaşan Işıkhan, kentin aktif sigortalı sayısının son 20 yılda yüzde 95 arttığını açıkladı. TR42 Bölgesi (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) için verilen veriler ise şöyle: istihdam oranı yüzde 53,5, işsizlik oranı yüzde 8,3, işgücüne katılım oranı yüzde 58,4.

İŞKUR aracılığıyla Sakarya'da istihdam rakamlarına ilişkin bilgiler şu şekilde paylaşıldı: 2002'de özel ve kamu sektöründe toplam 1.976 kişiyi işe yerleştirirken, 2025'te 31.180 kişiyi işe yerleştirdik. 2002'den bu yana toplam 326.385 vatandaşımızın İŞKUR aracılığıyla işe yerleşmesi sağlandı. Mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim ve girişimcilik programlarından toplam 128.916 kişi yararlandı. Sakarya'da 2002'den bu yana mesleki eğitim kurslarından 60 binden fazla Sakaryalı faydalandı. SGK ve İŞKUR teşviklerinden 103.690 işyeri yararlandı; işverenlere ödenen toplam teşvik tutarı 12,9 milyar lira'yı aştı.

Bakan Işıkhan, Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 4,8 büyüdüğünü, böylece ekonominin 20 çeyrektir kesintisiz büyüdüğünü hatırlattı.

İstihdam verilerinde Temmuz 2025'e ilişkin bilgiler de şöyle aktarıldı: işsiz sayısı bir önceki aya göre 164 bin kişi azalarak 2 milyon 828 bin kişi oldu; işsizlik oranı yüzde 8; istihdam edilenlerin sayısı 32 milyon 582 bin kişi; istihdam oranı yüzde 49,1. İşgücü bir ayda 146 bin kişi azalarak 35 milyon 410 bin kişi oldu; işgücüne katılma oranı yüzde 53,3. 15-24 yaş genç nüfusta işsizlik oranı ise bir önceki aya göre 0,9 puan azalarak yüzde 15 seviyesine geriledi.

Savunma sanayi ve geleceğe dair hedefler

Işıkhan, tam bağımsızlık mücadelesinin sürdüğünü belirterek kalkınma ve sanayideki atılımların birlik ve beraberlik ruhuyla gerçekleşeceğini söyledi. Savunma sanayine yapılan yatırımlara dikkat çekerek, "Birilerinin bu ülke için çakılı bir çivisi, dikili bir ağacı dahi yokken, bizim SİHA, İHA, KAAN, Hürjet, Hürkuş ve Kızıl Elma gibi savunma sanayiimize kazandırdığımız eserlerimiz insanlığın umudu olmaya devam ediyor." dedi.

Bakan ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde milletin desteğiyle 7'den 70'e el ele verilip daha müreffeh bir Türkiye için ilerlemeye devam edeceklerini belirtti. "Ekonomi, çalışma hayatı, savunma ve terörle mücadelede bir ve beraber olduğumuzda neler yapabildiğimizi tüm dünyaya göstermeye devam edeceğiz." sözlerini yineledi ve "Terörsüz Türkiye" hedefinin birlik ve kardeşlik hukuku ile gerçekleştirileceğine inandığını vurguladı.

Yerel destek, dönüşüm ve katılım

Işıkhan, kadın ve gençler başta olmak üzere tüm işgücü potansiyeli için çağın şartlarına uygun nitelikli iş fırsatları oluşturulacağını; yeşil ve dijital dönüşümün adil şekilde gerçekleştirileceğini ve kayıtlı istihdamın artırılarak vatandaşların sosyal güvenlik geleceğinin güçlendirileceğini söyledi. Sahada çalışan teşkilat mensupları, sivil toplum kuruluşları, belediyeler ve kamu kurumlarıyla Sakarya'yı hak ettiği seviyeye taşıyacaklarına inandığını belirtti.

Bakan, kentin gelişimine katkı sağlayan çalışmaların yaygınlaşması için her türlü desteği sürdüreceklerini ve Türkiye'nin yeniden şahlanışını birlikte gerçekleştireceklerini ifade ederek, "Türkiye Yüzyılı'na giden yolda yine en büyük başarı hikayelerinin Sakarya'da yazılacağına" inandığını ekledi.

Toplantıya katılanlar

Toplantıya, AK Parti İstanbul Milletvekili ve MKYK Üyesi Seyithan İzsiz, İstanbul Milletvekili Yıldız Konal Süslü, Sakarya Milletvekili Ali İnci, Kocaeli Milletvekilleri Sami Çakır, Mehmet Akif Yılmaz, Cemil Yaman, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, MKYK Üyeleri Naim Makas ve Umut Arman Sonay, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever ve çok sayıda partili katıldı.