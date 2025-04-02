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Bakan Kacır: Boykot Çağrıları Türkiye Ekonomisine Zarar Veriyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, boykot çağrılarının amacı Türkiye ekonomisine zarar vermek olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 02.04.2025 00:33
Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 00:33
Bakan Kacır: Boykot Çağrıları Türkiye Ekonomisine Zarar Veriyor

Türkiye Ekonomisine Zarar Verme Teşebbüsü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bazı kişi ve kuruluşların sosyal medya üzerinden yaptığı boykot çağrılarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kacır, bu çağrıların asıl amacının Türkiye ekonomisine zarar vermek olduğunu belirtti.

Boykot Çağrılarının Arka Planı

A Haber canlı yayınında telefon bağlantısıyla katıldığı programda Kacır, "Türkiye'ye, Türkiye'nin üretim gücüne, istihdamına, emekçilerine, esnafına, girişimcilerine, sanayicilerine, topyekun milletimize zarar verme teşebbüsüdür bu" dedi. Bu tür girişimlere asla fırsat vermeyeceklerini vurgulayan Kacır, ana muhalefet partisinin kendi içinde yaşanan yolsuzlukları örtbas etme çabasıyla gündemi değiştirme yollarına başvurduğunu ifade etti.

Gündemi Değiştirme Çabası

Kacır, boykot çağrılarının ilk olarak bazı yayın kuruluşlarından başladığını belirterek, "Bu girişimlerin amacı, ülkeye zarar verme ve gündemi değiştirme arzusudur" dedi. Ancak bu çabaların başarılı olamayacağını ve Türk milletinin bu tür oyunlara gelmeyeceğini belirtti.

Sanayi İstihdamı Arttı

Bakan Kacır, Türkiye'nin sanayi istihdamını 3 milyon 900 binden 6 milyon 700 bine yükselttiklerini vurgulayarak, Türkiye'nin OSB'lerinin sadece ülkemize değil, Avrupa'ya da üretim üssü haline geldiğini kaydetti. OSB'lerde çalışan sayısının 415 binden 2 milyon 700 bine çıktığını aktaran Kacır, "Biz yatırımı, istihdamı, üretimi, ihracatı büyüttük. Türk milletinin ekmeğini büyüttük" diye konuştu.

Demokratik Süreçlerde Saygı

Kacır, boykot çağrıları yapan muhalefet partilerinden Türkiye'nin ve Türk milletinin yanında olmalarını beklediklerini belirtti. "Milletin ekmeğine göz dikmeye asla demokratik süreçler içerisinde yer yoktur. Bunlar yanlış işlerdir" diyen Bakan, bu çağrıların kime zarar vermek üzere yapıldığını sorguladı.

Geleceğe Yönelik Umutlar

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın alışverişlerin öne çekilmesi çağrısını da değerlendiren Kacır, "Hayatımıza olması gerektiği gibi devam edeceğiz. Üretmeye, alışveriş yapmaya ve ekmeğini büyütmeye elbirliğiyle devam edeceğiz" dedi. Ülkenin önünde yeni fırsat pencereleri bulunduğunu ve Türkiye'nin bu dönemde parlayan bir yıldız olacağını sözlerine ekledi.

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