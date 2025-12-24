DOLAR
Bakan Kacır'tan Libya'ya Taziye: Orgeneral Muhammed Ali el-Haddad İçin Başsağlığı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, uçak kazasında hayatını kaybeden Orgeneral Muhammed Ali el-Haddad ve mürettebata taziyelerini iletti.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 15:53
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 15:53
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, uçak kazasında hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali el-Haddad ve beraberindeki askeri personel için taziye mesajı yayımladı.

Kacır'ın mesajı

"Uçak kazasında hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali el-Haddad’a, beraberindeki heyete ve mürettebata Allah’tan rahmet diliyorum. Kardeş Libya halkına ve hükümetine taziyelerimi sunuyorum."

Bakan Kacır, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajla taziye duygularını iletti.

