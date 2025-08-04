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Bakan Kacır: 'Terörsüz Türkiye' ile Bingöl Daha Bereketli Olacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Bingöl'de yeni projelerin açılışında, 'Terörsüz Türkiye' vizyonunu vurguladı ve yatırımlarla kalkınmayı hedeflediklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 04.08.2025 17:53
Güncelleme Tarihi: 04.08.2025 17:53
Bakan Kacır: 'Terörsüz Türkiye' ile Bingöl Daha Bereketli Olacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Bingöl'de Fırat Kalkınma Ajansı Projeleri Açılış Töreni'nde Konuştu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bingöl'de düzenlenen Fırat Kalkınma Ajansı Projeleri Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Kacır, 'İnanıyorum ki 'Terörsüz Türkiye' ile bu topraklar önümüzdeki dönemde daha da bereketlenecek, kazanan Türkiye olacak.' dedi.

Bingöl-Muş kara yolunda yer alan Tarım Makineleri Parkı'nda gerçekleşen törende Bakan Kacır, yeni yatırımlar kazandırmak üzere kente geldiklerini ve 12 projeyi şehre kazandıracaklarını kaydetti. 'Şehrimizin kalkınmasına ve büyümesine katkı sağlayacak projelerle Bingöl'ü ihya etmeye devam edeceğiz.' diye ekledi.

Büyük Başarılar ve Yatırım Vizyonu

Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 23 yılda Türkiye'nin büyük ve güçlü bir ülke haline geldiğini belirtti. Yüksek katma değerli üretim modeli ile ülkemizi dünyanın önde gelen üretim ve teknoloji gelişim üsleri arasına taşıdıklarını vurguladı.

'SÜTAŞ Bingöl Entegre Tesisleri' gibi dev yatırımların bölgenin tarım ve hayvancılık potansiyelini artıracağını belirten Kacır, ayrıca Bingöl'de 1200'den fazla istihdam sağladıklarını ifade etti.

Tarımsal Projeler ve Destekler

Bakan Kacır, Bingöl'deki tarımsal üretimi desteklemek amacıyla birçok projeye imza attıklarını belirterek, ''Kadın Üretiyor, Bingöl Kazanıyor Projesi' ile Aile Destek Merkezleri bünyesinde 300 kadına mesleki eğitim veriyor, üretime katılımlarını sağlıyoruz.' dedi.

Bu projelerin yanında 'Çalışan ve Üreten Gençler Programı' ile gençlere yeni iş ve gelecek fırsatları yaratmayı hedeflediklerini vurguladı.

Bingöl'ün Gelecek Vizyonu

Kacır, Bingöl'de gelecek dönemde tarımda yenilikçi uygulamaları geliştireceklerini ve yüksek katma değerli üretim altyapısını güçlendireceklerini duyurdu. Bu bağlamda, yerel kalkınma hamlesi teşvik programının da önemli bir rol oynayacağını sözlerine ekledi. 'Projelerimiz Bingöl'ü kalkındıracak eser ve hizmetlerle dolu olacak.' diye belirtti.

Programda ayrıca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da projelere dair görüşlerini paylaştı ve emeği geçenlere teşekkür etti. Yılmaz, Bingöl'de yapılan yatırımların bölgedeki kalkınmayı önemli ölçüde tetikleyeceğini ifade etti.

Açılış Töreni, Vali Ahmet Hamdi Usta, AK Parti milletvekilleri, belediye başkanları ve diğer yetkililerin katılımıyla gerçekleşti. Proje açılışlarına kurdele kesimiyle başlanarak, Bingöl için yeni bir kalkınma sürecinin yaşandığı duyuruldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği kentte...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği kentte, Bingöl-Muş kara yolundaki Tarım Makineleri Parkı'nda düzenlenen Fırat Kalkınma Ajansı Projeleri Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Törene, Vali Ahmet Hamdi Usta, AK Parti milletvekilleri Feyzi Berdibek ile Zeki Korkutata, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik, Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek, Sanayi Genel Müdürü İlker Murat Ar, KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Şirin Budancamanak, AK Parti İl Başkanı Yılmaz Seven, İl Genel Meclisi Başkanı Nihat Doğu, MHP İl Başkanı Osman Zeki Baran, vali yardımcıları ve kurum müdürleri katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği kentte...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği kentte, Bingöl-Muş kara yolundaki Tarım Makineleri Parkı'nda düzenlenen Fırat Kalkınma Ajansı Projeleri Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Törene, Vali Ahmet Hamdi Usta, AK Parti milletvekilleri Feyzi Berdibek ile Zeki Korkutata, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik, Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek, Sanayi Genel Müdürü İlker Murat Ar, KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Şirin Budancamanak, AK Parti İl Başkanı Yılmaz Seven, İl Genel Meclisi Başkanı Nihat Doğu, MHP İl Başkanı Osman Zeki Baran, vali yardımcıları ve kurum müdürleri katıldı.

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