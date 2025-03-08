Bakan Kurum'dan Depremzede Ömer Gürbüz'e Moral Ziyareti

Bakan Murat Kurum, Malatya'da depremden etkilenen Ömer Gürbüz'ü ziyaret etti ve umut dolu bir geleceğe vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 08.03.2025 23:00
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 23:00
Bakan Kurum'dan Depremzede Ömer Gürbüz'e Moral Ziyareti

Bakan Kurum, depremzede Ömer Gürbüz'ü ziyaret etti

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'da depremden etkilenen 20 yaşındaki Ömer Gürbüz'ü TOKİ konutunda ziyaret etti. Bakanlığın açıklamasına göre, Kurum, Yeşilyurt ilçesindeki TOKİ konutlarını ziyaret ederek depremzedelerle bir araya geldi.

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde ailesini kaybeden Gürbüz, babası Alper Gürbüz ve kardeşleri Kadir, Muhammed ve Yasin'in acısını yaşıyor. Kendisi de depremde bir bacak ve bir kolunu kaybeden Ömer Gürbüz, hayatta kalan tek aile üyesi olan annesiyle birlikte TOKİ konutlarında hayata tutunmaya çalıştığını aktardı.

Bakan Kurum, Gürbüz ile yaptığı sohbette, “Sayın Cumhurbaşkanımızın size geçmiş olsun dilekleri var. Biz ilk gün de buradaydık, son güne kadar da bütün ekibimizle burada olacağız. Size sözümüzü tutmak için gece gündüz çalışacağız. Hep birlikte üstesinden geleceğiz, o zor günleri atlatacağız. İnşallah umut dolu geleceğe güvenle bakacağımız günlerin inşasını hep birlikte gerçekleştireceğiz. Zor bir süreç, Allah sabır versin, geride kalanlara uzun ömürler versin. Hep beraber Malatya'mız, 11 ilimiz için mücadele edeceğiz. Sizlerle birlikte el ele üstesinden geleceğiz.” şeklinde ifadelerde bulundu.

Ziyaret sırasında Kurum ve beraberindekiler, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için dua etti. Bakan Kurum, Gürbüz'ün evinden ayrılırken site bahçesindeki vatandaşlarla da bir araya geldi. Görme engelli bir vatandaşın taleplerini dinleyen Kurum, kentin yeniden inşa sürecinde engelli dostu altyapı hizmetlerinin sunulacağına dair bilgi verdi.

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