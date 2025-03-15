Bakan Kurum'dan Kahramanmaraş'ta Deprem Günlerinde Umut Verici Açıklamalar

Bakan Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta yaptığı konuşmada, 2025 yılsonuna kadar 453 bin konutun tamamlanacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 15.03.2025 21:17
Güncelleme Tarihi: 15.03.2025 21:46
Bakan Kurum'dan Kahramanmaraş'ta Deprem Günlerinde Umut Verici Açıklamalar

Bakan Kurum, Deprem Bölgesi İçin Umut Doluyor!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta katıldığı iftar programında önemli açıklamalarda bulundu. 2025 yılı sonuna kadar depremlerde zarar gören vatandaşlar için 453 bin yuvanın tamamlanıp teslim edileceğini belirtti.

Dünya Yetimler Günü'nde İftar Coşkusu

Kurum, iftar programının düzenlendiği Çamlıca Restoran'da yaptığı konuşmada, Ramazan'ın kutsal ayında afetzedelerle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade etti. 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerden bahsederek, "Bugün burada olan her bir birey, şehitlerimizin emaneti. Hep birlikte kucaklaşarak yaraları sarmalıyız," dedi.

Kahramanmaraş'ın Yeniden İnşası

Bakan Kurum, bugüne kadar verilen sözlerin tutulduğunu ve deprem bölgesinde inşaatı tamamlanmamış tek bir konutun olmadığını vurguladı. "Yeniden bir Kahramanmaraş inşa ettik," diyen Kurum, bölgedeki projelerin hızla devam ettiğini ve 201 bin konut ile iş yerinin teslim edildiğini aktardı.

Yeni Projeler ve Hedefler

Kahramanmaraş'ta toplamda 74 bin konut ve iş yeri yapacaklarını söyleyen Bakan Kurum, "Evine kavuşmayan tek bir depremzede kardeşimiz olmayacak," dedi. Bu kapsamda, Dulkadiroğlu ilçesindeki Kapalı Çarşı'da 140 dükkan restorasyonu ve Tarihi Demirciler Çarşısı'nda 76 iş yeri inşası projeleri devam ediyor.

Huzur ve Dayanışma Mesajı

Bakan Kurum, Türkiye için yeni bir dönemi başlatma hedefinde olduklarını belirterek, "Bölgemizdeki huzurun ve barışın şekilleneceği yeni bir yüzyıl için çabalıyoruz," ifadelerini kullandı. Ayrıca Ramazan'ın ruhunun yardımlaşma ve dayanışma üzerine kurulu olduğunu vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, yetim çocuklarla birlikte yapılan iftarın önemine dikkat çekti.

Programa; Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, AK Parti milletvekilleri ve çok sayıda davetli katıldı. Afetzedelerle dayanışmanın ve umut dolu geleceğin mesajları bir kez daha tekrarlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Dünya Yetimler Günü nedeniyle...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Dünya Yetimler Günü nedeniyle Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Çamlıca Restoran'da düzenlenen iftar programına katıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Dünya Yetimler Günü nedeniyle...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Dünya Yetimler Günü nedeniyle Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Çamlıca Restoran'da düzenlenen iftar programına katıldı.

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