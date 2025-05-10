Bakan Kurum'dan Kahramanmaraş'ta Deprem Sonrası Yapılacak Çalışmalara Dair Açıklamalar

Deprem Deneyimi Tüm Türkiye'ye Yayılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta yaptığı açıklamada, deprem bölgesindeki çalışmaların hızla tamamlanacağını ifade etti. Kahramanmaraş'ta edindikleri tecrübeyi başta İstanbul olmak üzere 81 il ile paylaşacaklarını belirtti. Proje kapsamında inşası devam eden Azerbaycan Mahallesi'nde, 2 bin 995 konut, dükkan ve ofis inşaatının sürdüğünü vurguladı.

“Kahramanmaraş Ayakta Kalacak”

Bakan Kurum, Kahramanmaraş'ın 6 Şubat'taki depremde ''derin yaralar aldığını'' ancak vatandaşların direncinin azalmadığını ifade ederek, “Kahramanmaraş, o kara günde dizlerinin üstüne çökmedi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın liderliğinde gece gündüz çalışıyoruz.” dedi.

Çalışmalar Devam Ediyor

Depremin ardından şu anda 3 bin 481 şantiyede çalışmaların devam ettiğini ve “on binlerce kardeşimiz” ile birlikte 7/24 hizmet ettiklerini belirten Kurum, teslim edilen konut sayısının gelecek ay 250 bine ulaşacağını müjdeledi.

Yeni Uydu Kent Projesi

Kurum, Altınova Mahallesinde 8 bin 500 konutun inşaatına hızla devam ettiklerini ifade ederek, “Medeni kültürümüzün izlerini taşıyan, tarihi çarşılarımızı da ihya ediyoruz.” dedi.

Tüm Ülkeye Müjde: Şantiye Dönüşümü

Bakan Kurum, “Kahramanmaraş ve diğer 10 ilde yapılan çalışmalar sonucunda, herhangi bir vatandaşımızı mağdur etmeden kuyu ve titizlikle süreci yürütüyoruz.” diyerek, deprem konusunu siyasi bir mesele olmaktan çıkarmaya davet etti.

Marmara'nın Güvenliği Üzerine

Marmara Bölgesi’nin ülke güvenliği açısından kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Kurum, İstanbul'da kurulacak Kentsel Dönüşüm Komisyonu ile riskleri azaltmak için gereken adımların atılacağını belirtti. 2000 yılından önce inşa edilen yaklaşık 3 milyon 300 bin bağımsız bölüm için dönüşüm hedeflediklerini ifade etti.

“Devletimizin tüm afet bölgesinde gösterdiği kararlılığı, bilgi ve birikimi göstereceğine inanıyorum” diyen Bakan Kurum, İstanbul'un dönüşümü için belediyelerle ve halkla birlikte hareket edeceklerini kaydetti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Kahramanmaraş'ta, Azerbaycan Mahallesi şantiye alanında açıklama yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Kahramanmaraş'ta, Azerbaycan Mahallesi şantiye alanında açıklama yaptı.