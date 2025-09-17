Bakan Kurum Kahramanmaraş'ta Çıra Ailesini Ziyaret Etti

İnceleme ve esnaf buluşmaları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş programı kapsamında kentte devam eden inşa çalışmalarını inceledi, esnafı ziyaret etti ve talepleri dinledi.

Kurum, Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Divanlı Mahallesinde yapımı devam eden afet konutlarında inceleme yaptı. Bölge halkı tarafından "Muradımız Hoş Geldin", "Aşkına çalışan yorulmaz" ve "Kahramanmaraş ayağa kalkıyor" yazılı dövizlerle karşılandı. Vatandaşlarla sohbet eden Bakan Kurum, daha sonra Divanlı Mahallesi'ndeki örnek daireyi inceledi.

Tarihi Kapalı Çarşı'yı da ziyaret eden Kurum, TOKİ tarafından yapımı devam eden iş yerlerinde inceleme gerçekleştirdi.

Esnaf ziyareti sırasında 73 yaşındaki Ahmet Remzi Büyükciğer, Bakan Kurum'un yanına gelerek evinin anahtarını teslim aldığı için teşekkür etti. Büyükciğer, Kurum'a sarılarak gözyaşlarına hakim olamadı ve "Pazar günü evimin anahtarını aldım. Allah sizden razı olsun. Sizi görmek için geldim. Çok sevdiğim bir adamsın." dedi.

Depremzede Çıra ailesine ziyaret

Bakan Kurum daha sonra Onikişubat ilçesi Binevler Mahallesindeki yeni evlerine taşınan 3 çocuklu Çıra ailesinin evine konuk oldu. Otobüs şoförlüğü yapan ev sahibi Ömer Faruk Çıra, deprem konutlarının hızla inşa edildiğini anlattı: "Biz geçen yıl da buraya geldik, 3-4 yıla anca biter dedik. Sürekli yapılır mı, yapılmaz mı diye telaşe içerisindeydik. Sonra rezerv alan oldu. 1 yıl sonra evimize oturduk. Allah işinizi, gücünüzü rast getirsin. Biz 1 yılda beklemiyorduk. Burada gece, gündüz çalışma vardı. Gece iş çıkışı 3'te geliyordum, çalışma vardı, gündüz çalışma vardı."

Bakan Kurum ziyaret sırasında şunları kaydetti: "Her evde huzuru, mutluluğu görene kadar bizler mücadele edeceğiz, koşturacağız. İnşallah tüm Kahramanmaraş bu hale gelecek. Depremin acılarını, üzüntülerini hep beraber unutacağız. Gidenleri geri getiremeyiz ama onların hatıralarını buralarda yad edeceğiz."

Ev hanımı Rümeysa Seda Çıra da Bakan Kurum'a teşekkür ederek, "Varlığınız hep hissedildi. Allah razı olsun." dedi.

Ziyaret sırasında ailenin çocukları 10 yaşındaki Hatice Kübra ve 5 yaşındaki Ahmet Çıra, TOKİ tarafından yapılan evlerini ve Bakan Kurum'un evini yan yana hayal ederek çizdikleri resmi hediye etti. Bakan Kurum, resmi TOKİ binasına asılması için TOKİ Başkanı Levent Sungur'a verdi.

Kurum'un ziyaretleri, hem devam eden inşa çalışmalarının yerinde görülmesi hem de depremzedelerle doğrudan buluşma fırsatı sundu.