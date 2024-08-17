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Bakan Osman Aşkın Bak'tan 20 Yaş Altı Kadın Voleybol Takımı'na Tebrik

Bakan Osman Aşkın Bak, Avrupa Şampiyonu 20 Yaş Altı Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Yayın Tarihi: 17.08.2024 21:11
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 21:11
Bakan Osman Aşkın Bak'tan 20 Yaş Altı Kadın Voleybol Takımı'na Tebrik

Bakan Bak'tan 20 Yaş Altı Kadın Voleybol Takımı'na Kutlama

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa şampiyonluğuna ulaşan 20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı için bir tebrik mesajı yayımladı. Bak, Bulgaristan ve İrlanda'nın ev sahipliğinde düzenlenen 20 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda finalde İtalya'yı mağlup eden milli takım için şu ifadeleri kullandı:

Tebrik Mesajında Belirtti

"20 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımımızı, Sofya'da oynanan finalde elde ettikleri zaferlerinden ötürü kutluyorum. Genç sporcuların azmi ve başarıları, Türk voleybolunun geleceği açısından büyük umut taşıyor. Şampiyonlukta emeği geçen tüm oyuncularımızı, teknik ekibi ve yöneticileri tebrik ediyorum. Bu başarı için, 20 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı'na duyduğumuz minnetle birlikte, gelecekteki başarılarının devamını diliyorum."

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