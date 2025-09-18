Bakan Osman Aşkın Bak'tan İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu Açıklaması

Bakan Osman Aşkın Bak, İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu'na ilişkin NSosyal paylaşımında sorumlulardan hesap sorulacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 17:47
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 17:47
Gençlik ve Spor Bakanı'nın NSosyal paylaşımı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu'na ilişkin bir açıklama yayımladı.

Bakan Bak, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Yurtlarımızı yeni döneme hazırlamaya başladığımız ilk günden itibaren gece gündüz gençlerimiz için çalıştık. Maalesef, iki kendini bilmez alçağın hem emeklerimize hem de gençlerimizin özeline kastettiğini belirledik. Buradan gençlerimize söz veriyorum: Bunun hesabı sorulacak."

