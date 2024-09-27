Bakan Tekin Adıyaman'da Eğitim Müfredatını Anlattı

Milli Eğitimde Yeni Dönem

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adıyaman'da eğitim sistemine yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Tekin, yeni eğitim müfredatının çağdaş eğitim süreçlerine nasıl adapte edileceğini vurgulayarak,

"Eğitim ve öğretim süreçlerini, metodolojisi ve teknolojisi ile birlikte Türk milli eğitim sistemine uyarlamak istiyoruz," dedi.

Besni'deki Temel Atma Töreni

Bakan Tekin, Besni ilçesinde, Erdemoğlu Holding tarafından yaptırılan 11 eserin temel atma ve açılış törenine katıldı. Törende, Besni’ye kazandırılan eserler hakkında duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İbrahim Erdemoğlu, Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı, ilçeye yapılan yatırımlardan duyduğu gururu ifade ederek, katılımcılara teşekkür etti.

Eğitimde Kaliteyi Arttırma Vurgusu

Bakan Tekin, eğitim kalitesini sürekli geliştirme çabasında olduklarını belirterek, yeni müfredatın pedagojik ilkelerle hazırlandığını açıkladı. Tekin, "Müfredatımız, vatansever, merhametli ve ahlaklı bireyler yetiştirmeye odaklıdır. Bu sistemle, ülkemize canı pahasına sahip çıkacak, değerlerini benimsemiş bireyler yetiştireceğiz," ifadesini kullandı.

Öğrenci ve Öğretmenlerle Buluşma

Törenin ardından Bakan Tekin, Aysel Erdemoğlu Anadolu Lisesini ziyaret ederek öğretmenlerle ve öğrencilerle bir araya geldi. Burada, eğitimdeki hedefler ve değerler üzerine sohbetler gerçekleştirdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (ortada), Adıyaman ziyaretleri kapsamında Besni ilçesinde düzenlenen programlara katıldı. Bakan Tekin, Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu ziyaretinde öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (ortada), Adıyaman ziyaretleri kapsamında Besni ilçesinde düzenlenen programlara katıldı. Bakan Tekin, Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu ziyaretinde öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (ortada), Adıyaman ziyaretleri kapsamında Besni ilçesinde düzenlenen programlara katıldı. Bakan Tekin, Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu ziyaretinde öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (ortada), Adıyaman ziyaretleri kapsamında Besni ilçesinde düzenlenen programlara katıldı. Bakan Tekin, Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu ziyaretinde öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (ortada), Adıyaman ziyaretleri kapsamında Besni ilçesinde düzenlenen programlara katıldı. Bakan Tekin, Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu ziyaretinde öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (ortada), Adıyaman ziyaretleri kapsamında Besni ilçesinde düzenlenen programlara katıldı. Bakan Tekin, Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu ziyaretinde öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (ortada), Adıyaman ziyaretleri kapsamında Besni ilçesinde düzenlenen programlara katıldı. Bakan Tekin, Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu ziyaretinde öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adıyaman temasları kapsamında Besni ilçesinde Erdemoğlu Holding tarafından yaptırılan aralarında okul, lojman ve kütüphane gibi 11 eserin bulunduğu toplu temel atma ve açılış törenine katılarak konuşma yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adıyaman temasları kapsamında Besni ilçesinde Erdemoğlu Holding tarafından yaptırılan aralarında okul, lojman ve kütüphane gibi 11 eserin bulunduğu toplu temel atma ve açılış törenine katılarak konuşma yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adıyaman temasları kapsamında Besni ilçesinde Erdemoğlu Holding tarafından yaptırılan aralarında okul, lojman ve kütüphane gibi 11 eserin bulunduğu toplu temel atma ve açılış törenine katılarak konuşma yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adıyaman temasları kapsamında Besni ilçesinde Erdemoğlu Holding tarafından yaptırılan aralarında okul, lojman ve kütüphane gibi 11 eserin bulunduğu toplu temel atma ve açılış törenine katılarak konuşma yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adıyaman temasları kapsamında Besni ilçesinde Erdemoğlu Holding tarafından yaptırılan aralarında okul, lojman ve kütüphane gibi 11 eserin bulunduğu toplu temel atma ve açılış törenine katılarak konuşma yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adıyaman temasları kapsamında Besni ilçesinde Erdemoğlu Holding tarafından yaptırılan aralarında okul, lojman ve kütüphane gibi 11 eserin bulunduğu toplu temel atma ve açılış törenine katılarak konuşma yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adıyaman temasları kapsamında Besni ilçesinde Erdemoğlu Holding tarafından yaptırılan aralarında okul, lojman ve kütüphane gibi 11 eserin bulunduğu toplu temel atma ve açılış törenine katılarak konuşma yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adıyaman temasları kapsamında Besni ilçesinde Erdemoğlu Holding tarafından yaptırılan aralarında okul, lojman ve kütüphane gibi 11 eserin bulunduğu toplu temel atma ve açılış törenine katılarak konuşma yaptı.