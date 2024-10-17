Bakan Tekin: Anadolu Değerleri ile Eğitim Modeli Oluşturuyoruz

Bakan Tekin, Atatürk Üniversitesi Açılış Töreninde Konuştu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Atatürk Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni'nde eğitim sistemi üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu. Tekin, "Bize 'Türkiye'ye özgü bir model olur mu?' diyen muhalefete karşı, Türkiye'de 1 milyon 200 bin öğretmen ve 200 bin akademisyenin yeteneklerinin sorgulanmaması gerektiğini ifade etti.

Yeni Eğitim Modeli Hakkında Bilgi Verdi

Bakan Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli üzerinde uzun yıllardır çalışıldığını belirtti. Bu yeni eğitim modelinin milli değerler ve bilimsel gelişmelerle desteklendiğini söyleyen Tekin, bazı ideolojik eleştirilerin bu modele zarar vermemesi gerektiğini vurguladı. "Anadolu irfanı, kendine has bir model üretebilir," dedi.

Geçmişten Günümüze Birlik vurgusu

Tekin, müfredatta Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet'in birlikte ele alınması gerektiğini belirtti. Eğitim sisteminde değişiklikler yapıldığını, bazı kavramların daha doğru ve bilimsel ifadelerle değiştirildiğini dile getiren Tekin, öğrencilere tarihsel olayların doğru anlatımını sağlamak amacıyla pedagogik açıdan da eleştirilerde bulundu.

Coğrafi İfadelere Değindi

Ayrıca, coğrafi terminolojide yapılan değişikler hakkında bilgi veren Tekin, "Orta Asya" yerine "Türkistan" ifadesinin kullanılmasına vurgu yaptı. Müfredatta, çocukların mavi ve gök vatan kavramlarını öğrenmesini sağlamak için bu ifadelerin yer aldığını belirtti.

Tehcir Kavramı Üzerine

Tekin, tarihi kavramların kullanımı konusunda da dikkatli olunması gerektiğini söyleyerek, gelişen olayların yanlış anlaşılıp yanlış algılanabileceğini ifade etti.

Programda Katılımcılar

Etkinlikte Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar ve Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu gibi isimler yer aldı. Hacımüftüoğlu, programa sonunda Bakan Tekin’e bir tablo hediye etti.

Robot Yarışması Ziyareti

Programın ardından Bakan Tekin, üniversite yerleşkesindeki Hurufat Baskı Müzesi'nin açılışını gerçekleştirdi ve Erzurum'da düzenlenen 16. Uluslararası Milli Eğitim Bakanlığı Robot Yarışması'nı ziyaret ederek projeleri inceledi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da Atatürk Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da Atatürk Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da Atatürk Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da Atatürk Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da Atatürk Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da Atatürk Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da Atatürk Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı.