Bakan Tekin'den Kayseri'ye Gastronomi Övgüsü: Mutfak Sanatları Merkezi Ziyareti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içinde yer alan Mutfak Sanatları Merkezi'ni ziyaret ederek merkezin Kayseri'ye kazandırdığı gastronomi ve kültürel değere dikkat çekti.

Ziyaret ve incelemeler

Ziyarette Bakan Tekin'e; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti MKYK Üyesi ve Kayseri Milletvekili Dursun Ataş ile AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler eşlik etti. Heyet, Türkiye'nin en büyük millet bahçelerinden biri olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki merkezin kentteki prestij projeleri arasında yer alan işlevlerini yerinde inceledi.

Dr. Memduh Büyükkılıç, Bakan Tekin'e merkezi gezdirerek proje hakkında kapsamlı bilgiler verdi. Kayseri mutfağına özgü yöresel lezzetlerin hazırlanış süreçlerini yerinde inceleyen Bakan Tekin, merkezde görev yapan personelle sohbet etti ve çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Ziyaret sırasında Kayserililerin yoğun ilgi ve sevgisiyle karşılanan Bakan Tekin, Başkan Büyükkılıç ve beraberindeki heyet, merkezde bulunan minik öğrenci misafirlerle de hatıra fotoğrafı çektirdi. Programda Mutfak Sanatları Merkezi'nin eğitsel ve kültürel yönü öne çıktı.

Büyükkılıç'ın açıklaması

"Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin’i; Valimiz Sayın Gökmen Çiçek, AK Parti MKYK Üyesi ve Kayseri Milletvekilimiz Sayın Dursun Ataş, AK Parti Kayseri Milletvekilimiz Ayşe Böhürler ile birlikte Mutfak Sanatları Merkezimizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk. Sayın Bakanımız, vatandaşlarımızla samimi sohbetler gerçekleştirerek merkezimizde hazırlanan Kayseri mutfağına ait eşsiz lezzetlerin yapım süreçlerini yerinde inceledi. Nazik ziyaretleri ve merkezimize gösterdikleri yakın ilgi dolayısıyla kendilerine teşekkür ediyorum."

Bakan Tekin'in değerlendirmesi

Merkeze yönelik beğenisini dile getiren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kayseri’nin mutfak kültürünü yaşatan ve gelecek nesillere aktaran bu anlamlı projeden dolayı Başkan Büyükkılıç’ı tebrik etti.

