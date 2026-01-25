Bakan Tekin Erciyes’te Gece Kayağında Kayakseverlerle Buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i Erciyes Kayak Merkezi'nde karşıladı.

Ziyaret ve temaslar

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bakanlığın genel müdürleri ve daire başkanlarıyla birlikte Erciyes Kayak Merkezi'nde bir araya geldi. Ziyaret kapsamında Tekin ve beraberindeki heyet, gece kayağı yapan vatandaşlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi. Tekin, Erciyes'in kış turizmindeki konumu ve sunduğu imkânlar hakkında bilgi aldı.

Gece kayağı buluşması

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, ziyaretten önce Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu ile birlikte gece kayağı yapan kayakseverlerle bir araya geldi. Vatandaşlarla sıcak ve samimi sohbetler gerçekleştirildi; Büyükkılıç, Erciyes'in gece kayağına sunduğu ayrıcalıklara dikkat çekti.

"Erciyes’in gündüzü ayrı, gecesi apayrı güzel. Işıklar altında parlayan bembeyaz pistlerimiz gerçekten çok keyifli. Erciyes Kayak Merkezimiz, her haliyle gönülleri fethetmeye devam ediyor"

Gece kayağı yapan vatandaşlar da Başkan Büyükkılıç'ın her zaman halkla iç içe olduğunu vurgulayarak memnuniyetlerini dile getirdi. Bir vatandaş, "Başkanımız her zaman halkımızla beraberdir. Sizi çok seviyoruz, Allah sizden razı olsun" sözleriyle duygularını paylaştı.

Programın tamamlanması

Program, kış turizminde Türkiye’nin incisi olan Erciyes Kayak Merkezi'ndeki temasların tamamlanmasının ardından sona erdi.

