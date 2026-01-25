Bakan Tekin Erciyes’te Gece Kayağında Kayakseverlerle Buluştu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kayseri protokolüyle Erciyes’i ziyaret etti; gece kayağı yapanlarla buluşup Erciyes’in kış turizmi ve gece kayağını değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 13:33
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 13:33
Bakan Tekin Erciyes’te Gece Kayağında Kayakseverlerle Buluştu

Bakan Tekin Erciyes’te Gece Kayağında Kayakseverlerle Buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i Erciyes Kayak Merkezi'nde karşıladı.

Ziyaret ve temaslar

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bakanlığın genel müdürleri ve daire başkanlarıyla birlikte Erciyes Kayak Merkezi'nde bir araya geldi. Ziyaret kapsamında Tekin ve beraberindeki heyet, gece kayağı yapan vatandaşlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi. Tekin, Erciyes'in kış turizmindeki konumu ve sunduğu imkânlar hakkında bilgi aldı.

Gece kayağı buluşması

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, ziyaretten önce Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu ile birlikte gece kayağı yapan kayakseverlerle bir araya geldi. Vatandaşlarla sıcak ve samimi sohbetler gerçekleştirildi; Büyükkılıç, Erciyes'in gece kayağına sunduğu ayrıcalıklara dikkat çekti.

"Erciyes’in gündüzü ayrı, gecesi apayrı güzel. Işıklar altında parlayan bembeyaz pistlerimiz gerçekten çok keyifli. Erciyes Kayak Merkezimiz, her haliyle gönülleri fethetmeye devam ediyor"

Gece kayağı yapan vatandaşlar da Başkan Büyükkılıç'ın her zaman halkla iç içe olduğunu vurgulayarak memnuniyetlerini dile getirdi. Bir vatandaş, "Başkanımız her zaman halkımızla beraberdir. Sizi çok seviyoruz, Allah sizden razı olsun" sözleriyle duygularını paylaştı.

Programın tamamlanması

Program, kış turizminde Türkiye’nin incisi olan Erciyes Kayak Merkezi'ndeki temasların tamamlanmasının ardından sona erdi.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ; KAYSERİ VALİSİ GÖKMEN ÇİÇEK İLE...

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ; KAYSERİ VALİSİ GÖKMEN ÇİÇEK İLE BİRLİKTE MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN’İ ERCİYES’TE MİSAFİR ETTİ.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ; KAYSERİ VALİSİ GÖKMEN ÇİÇEK İLE...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Başalan Camii'ne İmam Ataması Bekleniyor
2
Osmangazi'de Kar Alarmı: Belediye Ekipleri Yüksek Kesimlerde Seferber
3
Haldun Dormen'e Veda: Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde Tören
4
Yeşilay Şırnak'ta Bağımlılıkla Mücadelede Umut: Ücretsiz Danışmanlık ve Atölyeler
5
MUSKİ, Karaca Mahallesi'nde 40 yıllık içme suyu hatlarını kamusal alana taşıyor
6
Halit Doğan: Samsun, Trafikte En Düşük İkinci Büyükşehir
7
Ümit Karan’ın Uyuşturucu Testi Pozitif Çıktı: 13 Kişi Tutuklandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları