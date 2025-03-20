Bakan Tekin, Öğretmenlerin Sorularını Yanıtladı: Mesleki Çalışma ve Yeni Eğitim Politikaları

Milli Eğitim Bakanı Tekin, öğretmenlerin sorularını yanıtlayarak mesleki çalışmalar ve yeni eğitim düzenlemeleri hakkında bilgi verdi.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 19:41
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 19:41
Bakan Tekin, Öğretmenlerin Sorularını Yanıtladı: Mesleki Çalışma ve Yeni Eğitim Politikaları

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin bu ara tatil döneminde elektronik ortamda gerçekleştirecekleri mesleki çalışmalara dair önemli açıklamalarda bulundu. "Arkadaşlarımız bayramda aileleriyle güzel vakit geçirsinler diye elektronik ortamda uzaktan eğitimle mesleki çalışma sürecini tamamlamış olacaklar," dedi.

Bakan Tekin, ÖğretmenİZ YouTube kanalında canlı yayına katılarak öğretmenlerin merak ettiği konuları yanıtladı. Her ay düzenledikleri "Öğretmen Odası Buluşmaları" ile öğretmenlerle buluştuklarını belirten Tekin, bu programların Bakanlıkta alınan kararların temelini oluşturduğunu ifade etti.

Bakan Tekin, özel okullarda görev yapan öğretmenlerin Milli Eğitim Akademisinden yararlanabileceğini vurgulayarak, "Akademi, eğitim planlamak isteyen tüm özel ve kamu kurumlarına hizmet verecek," şeklinde konuştu.

Akademinin nerelerde açılacağına ilişkin ise "Biz esneğiz; uygun binaları Milli Eğitim Akademisine dönüştürmek istiyoruz. Birçok ilde mevcut eğitim merkezlerini bu doğrultuda değerlendireceğiz," dedi. Ankara ve İstanbul'da mutlaka akademi açacaklarını belirten Tekin, "İzmir, Antalya, Gaziantep ve Malatya'da da mevcut binalarımızı dönüştürüyoruz," şeklinde ekledi.

İlkokul müfredatında branş öğretmenlerinin ders vermesi konusuna değinen Tekin, "Bu, sınıf öğretmenlerinin ek ders haklarını kaybetmesine yol açabilir, bu nedenle dengeli bir çözüm bulmalıyız," dedi. Ayrıca İstanbul ve Ankara'da müzik ve spor okulları açıldığını, bu modeli meslek ortaokulları için de uygulamak istediklerini açıkladı.

Bakan Tekin, yapay zeka uygulamalarının eğitimde kullanımı üzerine yaptıkları çalışmalardan bahsederek, MEBİ platformunu zenginleştirmek istediklerini ifade etti. "EBA'daki içerikler dünyanın en zengin içerikleri arasında," dedi.

Öğretmenlerin yaz kursları için hizmet puanlarının artırılması yönündeki çalışmalara değinen Tekin, "DYK'da kurs açan öğretmenler hizmet puanı alıyor. Revize edilmesi için çalışmalarımız sürüyor," dedi. Bu yıl öğretmenlerin mesleki çalışmalarını uzaktan eğitimle tamamlayacaklarını vurguladı.

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