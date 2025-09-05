Bakan Tekin: Okullarda Zorunlu Bağış İstenmemeli

Açıklama ve çağrı

Bakan Tekin, yaptığı açıklamada okullarımızın bütün asgari ihtiyaçlarını karşıladıklarını ifade etti.

"Okullarımızın bütün asgari ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Velilerden zorunlu bağış almalarını istemiyoruz. Böyle uygulamalar varsa bize ulaştırmalarınızı istiyoruz."

Bakan Tekin, velilerden gelen zorunlu bağış taleplerine karşı duyarlı olunmasını ve karşılaşılan uygulamaların ilgili mercilere değil, doğrudan kendilerine iletilmesini talep etti.