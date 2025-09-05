DOLAR
Bakan Tekin: Özel Okullarda Ders Kitaplarımızın Kullanımı Zorunlu Olacak, Yaptırım Gelecek

Bakan Tekin, ders kitaplarının özel okullarda okutulmasını istediklerini, bunun denetleneceğini ve yaptırım uygulanacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 11:44
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 11:44
Denetim ve yaptırım vurgusu

Bakan Tekin eğitimde birlik ve standart sağlama hedefiyle ders kitaplarının uygulanmasına ilişkin kararlılık mesajı verdi.

"Ders kitaplarımızın, özel okullarda ders kitabı olarak okutulmasını ısrarla istiyoruz ve bunun denetimini de yapacağız. Bu konuda özel okullara yaptırım uygulayacağız"

Tekin'in sözleri, özel okullarda resmi ders kitaplarının kullanımına yönelik sıkı bir denetim ve gerekli görüldüğünde yaptırım uygulanacağı yönünde yorumlanıyor.

Bu açıklama, eğitim politikalarında standartlaşma ve denetim mekanizmalarının güçlendirilmesine işaret ediyor. Uygulamaya ilişkin detaylar ve takvimle ilgili resmi bilgilendirme bekleniyor.

