Bakan Tekin: Özel Okullarda Ders Kitaplarımızın Kullanımı Zorunlu Olacak, Yaptırım Gelecek

Bakan Tekin: Özel Okullarda Ders Kitaplarımızın Kullanımı Zorunlu Olacak

Denetim ve yaptırım vurgusu

Bakan Tekin eğitimde birlik ve standart sağlama hedefiyle ders kitaplarının uygulanmasına ilişkin kararlılık mesajı verdi.

"Ders kitaplarımızın, özel okullarda ders kitabı olarak okutulmasını ısrarla istiyoruz ve bunun denetimini de yapacağız. Bu konuda özel okullara yaptırım uygulayacağız"

Tekin'in sözleri, özel okullarda resmi ders kitaplarının kullanımına yönelik sıkı bir denetim ve gerekli görüldüğünde yaptırım uygulanacağı yönünde yorumlanıyor.

Bu açıklama, eğitim politikalarında standartlaşma ve denetim mekanizmalarının güçlendirilmesine işaret ediyor. Uygulamaya ilişkin detaylar ve takvimle ilgili resmi bilgilendirme bekleniyor.