Bakan Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile OECD Birinciliğini Açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile TIMSS'ta OECD birincisi olduklarını belirtti.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 20:30
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 20:52
Bakan Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile OECD Birinciliğini Açıkladı

Bakan Tekin, Eğitimde Radikal Değişimleri Vurguladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni tanıttı ve TIMSS skorlarında OECD birincisi olduklarını açıkladı. 2024 Aralık ayında bu başarıyı elde ettiklerini belirten Tekin, içeride yapılan eleştirilerin aksine, bu modelin uluslararası alanda övgü aldığını vurguladı.

Radikal Değişimlerin Gerekliliği

Tekin, köklü değişimlerin eğitimde kaçınılmaz olduğunu ifade ederek, bu süreçte yürütülen adımların toplumsal değişiklikleri yansıtması gerektiğine dikkat çekti. “Bu radikal adımları atmasaydık, mesleki ve teknik eğitimde yerine saymaktaydık,”

Toplumsal Değerler Ön Planda

Kendi görüşlerini hayata geçirme çabasında olan Tekin, toplumsal yapı ve değerlerin eğitimde öğretileceğini de sözlerine ekledi. “Milli ve manevi değerlerimize bağlı bir birey yetiştireceğiz,”

Eleştiriler ve Kararlılık

Bakan Tekin, gerçekleştirilen değişimlerin eleştirilere tabi olduğunu belirtti. “Yapmadığımızda eğitim sistemimiz geri kalır, rekabet gücümüz zayıflar,” diyerek acil değişikliklerin şart olduğunu ifade etti.

Eğitimde Rekabetçilik Hedefi

Türkiye'nin çocuklarının her alanda, her ülkedeki çocuklarla rekabet edebileceği bir eğitim sistemi oluşturma hedeflerinin olduğunu söyleyen Tekin, bu hedefe ulaşmak için radikal adımlar atmaya devam edeceklerini vurguladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bursa'daki programı kapsamında AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nı...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bursa'daki programı kapsamında AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Tekin, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bursa'daki programı kapsamında AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nı...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bursa'daki programı kapsamında AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Tekin, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Sakarya'daki Depozito Uygulaması, İstanbul ile Tüm Ülkeye Yayılacak

Elazığ Belediyesi’nden Personellere Yüzde 45 Zam Müjdesi

SGK'dan Emeklilere Şok Operasyon: Usulsüzlük Tespit Edildi!

Yumurta İhracatında Dev Zam: Fiyatlar Üç Kat Arttı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hukuksuzluk Açıklaması: 'Hesabı Hukuk İçinde Soracağız'
2
Türk Kızılay, 46'ncı Aşevini Nevşehir'de Açtı
3
Bakan Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile OECD Birinciliğini Açıkladı
4
Aydın'da Stabilize Yol Çöktü, Beton Mikseri Çukura Düştü
5
Edirne'de Tarihi 'Büyük Selimiye İftarı' Yapıldı
6
Filiz Akın: Yeşilçam'ın Dört Yapraklı Yoncasından Biri
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terör Uyarısı: 'Çıkmaz Sokak!'

Emekliler için 1.000 TL Ek Ödeme Merakla Bekleniyor

Elazığ Belediyesi’nden Personellere Yüzde 45 Zam Müjdesi

Yumurta İhracatında Dev Zam: Fiyatlar Üç Kat Arttı

Sakarya'daki Depozito Uygulaması, İstanbul ile Tüm Ülkeye Yayılacak

Muğla ve Nevşehir Belediyeleri'nden KPSS'siz Personel Alımı Müjdesi

Anneler İçin Büyük Destek: Aylık 6500 TL Ödeme Başlıyor

Emeklilere Emlak Vergisi Müjdesi: Geri Ödemelerle Mali Destek

Nisan'da Elektrik ve Doğalgaz Faturalarında Yeni Destek Dönemi Başlıyor

Aksaray'dan Antalya'ya Hızlı Tren Müjdesi!

SGK'dan Emeklilere Şok Operasyon: Usulsüzlük Tespit Edildi!

Asgari Ücretlilere Bayramda 3.683 TL Ek Mesai Ödemesi!

Denizbank'tan Emekli, Memur ve İşçilere 700 TL Fatura Desteği