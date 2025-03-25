Bakan Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile OECD Birinciliğini Açıkladı

Bakan Tekin, Eğitimde Radikal Değişimleri Vurguladı
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni tanıttı ve TIMSS skorlarında OECD birincisi olduklarını açıkladı. 2024 Aralık ayında bu başarıyı elde ettiklerini belirten Tekin, içeride yapılan eleştirilerin aksine, bu modelin uluslararası alanda övgü aldığını vurguladı.
Radikal Değişimlerin Gerekliliği
Tekin, köklü değişimlerin eğitimde kaçınılmaz olduğunu ifade ederek, bu süreçte yürütülen adımların toplumsal değişiklikleri yansıtması gerektiğine dikkat çekti. “Bu radikal adımları atmasaydık, mesleki ve teknik eğitimde yerine saymaktaydık,” Kendi görüşlerini hayata geçirme çabasında olan Tekin, toplumsal yapı ve değerlerin eğitimde öğretileceğini de sözlerine ekledi. “Milli ve manevi değerlerimize bağlı bir birey yetiştireceğiz,” Bakan Tekin, gerçekleştirilen değişimlerin eleştirilere tabi olduğunu belirtti. “Yapmadığımızda eğitim sistemimiz geri kalır, rekabet gücümüz zayıflar,” diyerek acil değişikliklerin şart olduğunu ifade etti. Türkiye'nin çocuklarının her alanda, her ülkedeki çocuklarla rekabet edebileceği bir eğitim sistemi oluşturma hedeflerinin olduğunu söyleyen Tekin, bu hedefe ulaşmak için radikal adımlar atmaya devam edeceklerini vurguladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bursa'daki programı kapsamında AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Tekin, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bursa'daki programı kapsamında AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Tekin, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Toplumsal Değerler Ön Planda
Eleştiriler ve Kararlılık
Eğitimde Rekabetçilik Hedefi
Kendi görüşlerini hayata geçirme çabasında olan Tekin, toplumsal yapı ve değerlerin eğitimde öğretileceğini de sözlerine ekledi. “Milli ve manevi değerlerimize bağlı bir birey yetiştireceğiz,” Bakan Tekin, gerçekleştirilen değişimlerin eleştirilere tabi olduğunu belirtti. “Yapmadığımızda eğitim sistemimiz geri kalır, rekabet gücümüz zayıflar,” diyerek acil değişikliklerin şart olduğunu ifade etti. Türkiye'nin çocuklarının her alanda, her ülkedeki çocuklarla rekabet edebileceği bir eğitim sistemi oluşturma hedeflerinin olduğunu söyleyen Tekin, bu hedefe ulaşmak için radikal adımlar atmaya devam edeceklerini vurguladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bursa'daki programı kapsamında AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Tekin, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bursa'daki programı kapsamında AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Tekin, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Bakan Tekin, gerçekleştirilen değişimlerin eleştirilere tabi olduğunu belirtti. “Yapmadığımızda eğitim sistemimiz geri kalır, rekabet gücümüz zayıflar,” diyerek acil değişikliklerin şart olduğunu ifade etti.
Türkiye'nin çocuklarının her alanda, her ülkedeki çocuklarla rekabet edebileceği bir eğitim sistemi oluşturma hedeflerinin olduğunu söyleyen Tekin, bu hedefe ulaşmak için radikal adımlar atmaya devam edeceklerini vurguladı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bursa'daki programı kapsamında AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Tekin, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bursa'daki programı kapsamında AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Tekin, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.