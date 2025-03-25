Bakan Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile OECD Birinciliğini Açıkladı

Bakan Tekin, Eğitimde Radikal Değişimleri Vurguladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni tanıttı ve TIMSS skorlarında OECD birincisi olduklarını açıkladı. 2024 Aralık ayında bu başarıyı elde ettiklerini belirten Tekin, içeride yapılan eleştirilerin aksine, bu modelin uluslararası alanda övgü aldığını vurguladı.

Radikal Değişimlerin Gerekliliği