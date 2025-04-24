Bakan Tekin, Türkmenistan'daki Türkmen-Türk Okulunu Ziyaret Etti

Bakan Tekin, Aşkabat Ortak Türkmen-Türk Okulunu Ziyaret Etti

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkmenistan'daki resmi temasları çerçevesinde Aşkabat Ortak Türkmen-Türk Okulu'nu ziyaret etti. Bakan Tekin, Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçiliği ziyaretinin ardından okulda çeşitli etkinliklere katıldı.

Okulda, öğrenciler tarafından kendisine sunulan çiçekler ve halk oyunu gösterisi ile karşılanan Tekin, daha sonra sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla anasınıfını ziyaret eden Bakan, çocukların hazırladığı etkinliklere de katılım sağladı.

Eğitimcilerle bir araya gelen Tekin, öğretmenlerin taleplerini dinleyerek sorularını yanıtladı. Ziyareti sırasında okul yönetimi, Bakan Tekin’e Aşkabat Eğitim Müşavirliği adına Türkmen milli motifleriyle işlenmiş bir halı tablo hediye etti.

Bakan Tekin’e bu ziyareti sırasında AK Parti Amasya Milletvekili ve Türkiye-Türkmenistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Haluk İpek, MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya eşlik etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkmenistan'daki temasları kapsamında Aşkabat Ortak Türkmen-Türk Okuluna ziyarette bulundu. Okulun anasınıfını ziyaret eden Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocukların hazırladığı etkinliklere katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkmenistan'daki temasları kapsamında Aşkabat Ortak Türkmen-Türk Okuluna ziyarette bulundu. Okulun anasınıfını ziyaret eden Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocukların hazırladığı etkinliklere katıldı.