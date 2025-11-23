Bakan Uraloğlu: Demiryollarında 2028 hedefi 17 bin 287 km

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, demiryolu ağını 2028'de 17 bin 287 kilometreye çıkarıp hızlı trenle bağlı il sayısını 11'den 27'ye yükseltmeyi açıkladı.

Yayın Tarihi: 23.11.2025 19:33
Güncelleme Tarihi: 23.11.2025 19:33
Bakan Uraloğlu: Demiryollarında 2028 hedefi 17 bin 287 km

Açıklama ve hedefler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'nin demiryolu yatırımlarına ilişkin hedefleri duyurdu.

Demiryollarında 2028 hedefimiz 17 bin 287 kilometrelik ağ. Doğrudan hızlı trenle bağlı il sayımızı 11’den 27’ye çıkarıyoruz.

Demiryolu ağımızın 7 bin 274 kilometresini elektrikli hale getirdik. Bu çalışma, ulaşımın verimliliğini ve çevresel sürdürülebilirliğini artırmayı hedefliyor.

8 bin 46 kilometresini sinyalli sisteme dönüştürdük. Sinyalizasyon yatırımlarıyla seyahat güvenliği ve hat kapasitesi güçlendiriliyor.

Uraloğlu, mevcut kazanımların üzerine inşa ederek 2028’de hedef demiryolu ağını 17 bin 287 kilometreye ulaştırmayı amaçladıklarını belirtti.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU, "DEMİRYOLLARINDA 2028 HEDEFİMİZ 17 BİN 287 KM’LİK AĞ" DEDİ.

