Bakan Uraloğlu: Demiryollarında 2028 hedefi 17 bin 287 km

Bakan Uraloğlu: Demiryollarında 2028 hedefi 17 bin 287 kilometre

Açıklama ve hedefler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'nin demiryolu yatırımlarına ilişkin hedefleri duyurdu.

Demiryollarında 2028 hedefimiz 17 bin 287 kilometrelik ağ. Doğrudan hızlı trenle bağlı il sayımızı 11’den 27’ye çıkarıyoruz.

Demiryolu ağımızın 7 bin 274 kilometresini elektrikli hale getirdik. Bu çalışma, ulaşımın verimliliğini ve çevresel sürdürülebilirliğini artırmayı hedefliyor.

8 bin 46 kilometresini sinyalli sisteme dönüştürdük. Sinyalizasyon yatırımlarıyla seyahat güvenliği ve hat kapasitesi güçlendiriliyor.

Uraloğlu, mevcut kazanımların üzerine inşa ederek 2028’de hedef demiryolu ağını 17 bin 287 kilometreye ulaştırmayı amaçladıklarını belirtti.

