Bakan Uraloğlu: Karla Mücadelede 18 bin 407 Personel ve 14 bin 263 Araç Görevde

Bakan Uraloğlu: Karla mücadele için 18 bin 407 personel ve 14 bin 263 araç görev başında

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kış koşullarında güvenli ulaşımı sağlamak üzere ekiplerin 7 gün 24 saat esasına göre çalıştığını belirtti. Bakan Uraloğlu, karayolu, demiryolu ve havalimanlarında yürütülen karla mücadele faaliyetlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Havalimanlarında hazırlık ve müdahale

Bakan Uraloğlu, havalimanlarında kar yağışı ve soğuk hava şartlarına karşı tüm önlemlerin alındığını vurgulayarak, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) bünyesinde karla mücadele ve buzlanmayı önlemeye yönelik çalışmalar için yaklaşık 800 personel ve toplam 463 adet son teknoloji ürünü aracın hazır bulunduğunu bildirdi. Uraloğlu, havacılık faaliyetlerinin aksamaması için ekiplerin gerektiğinde hızlı müdahalelerde bulunduğunu ve çalışmaları ICAO mevzuatlarına uygun yürüttüklerini ifade etti.

Bakan, yoğun kış şartlarında uçakların güvenli iniş-kalkış yapabilmesi amacıyla Pist-Apron-Taksi Yolu sahalarının kardan ve buzdan temizlendiğini de kaydetti.

Demiryollarında koordinasyon ve araç parkı

TCDD Genel Müdürlüğü ve dokuz Bölge Müdürlüğünde koordinasyon merkezleri kurulduğunu belirten Uraloğlu, merkezler aracılığıyla hava olaylarının anlık takip edildiğini ve mobil ekiplerin hızlıca yönlendirildiğini söyledi. Ülkenin 13 bin 919 kilometrelik demiryolu ağında ekiplerin 7 gün 24 saat kesintisiz görev yaptığı aktarıldı.

Demiryollarında karla mücadele kapsamında hat boyunca sürgünle biriken karın temizlenmesi, makas bölgelerinin açılması ve hat kontrollerinin sürdürüldüğü; yaklaşık 4 bin personel ile birlikte rotatif kar küreme araçları, karkürerler ve acil müdahale araçları başta olmak üzere toplam 914 teknik araç hazır bulunduğu belirtildi.

Karayolları çalışmaları, malzeme stokları ve izleme

Karayollarında vatandaşların konforlu ve güvenli ulaşımı için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Uraloğlu, yurt genelindeki yol ağında bu çalışmaların 457 karla mücadele merkezi üzerinden, 12 bin 886 makine ve ekipman ile 13 bin 607 personel tarafından gerçekleştirileceğini açıkladı.

Karla mücadelede kullanılmak üzere merkezlerde 757 bin ton tuz, 453 bin metreküp tuz agregası ve kritik kesimler için 12 bin ton tuz çözeltisi depo edildiği bildirildi. Tipi ve esinti nedeniyle trafik akışının güçleştiği veya kapandığı kesimlere 930 kilometre kar siperi yapıldığı vurgulandı.

Güzergah analizi, karla mücadele çalışmaları, açılan ve kapanan yollar akıllı sistemlerle takip ediliyor. Önemli geçitlerdeki sabit kameralarla Karayolları Genel Müdürlüğü ve Bölge Merkezlerinden hava ve yol durumları izleniyor. Kritik kesimlerde görevlendirilen 1.700 adet karla mücadele aracı kameralarla, 6.000 adet karla mücadele aracı ise Araç Takip Sistemi ile takip ediliyor; böylece etkin bir kar mücadelesi sağlanıyor.

Uraloğlu, tüm birimlerin koordinasyon içinde çalıştığını ve gerekli tedbirlerin anlık olarak alındığını belirterek, çalışmaların halkın güvenliği ve ulaşımın aksamaması önceliğiyle sürdürüldüğünü sözlerine ekledi.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU, KIŞ AYLARINDA GÜVENLİ ULAŞIMIN SAĞLANMASI İÇİN EKİPLERİN 7 GÜN 24 SAAT ESASIYLA ÇALIŞTIKLARINI BİLDİREREK, "KARLA MÜCADELE İÇİN HAVA, KARA VE DEMİRYOLLARINDA TOPLAM 18 BİN 407 PERSONEL VE 14 BİN 263 ARAÇ GÖREV BAŞINDA" DEDİ.