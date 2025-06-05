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Bakan Uraloğlu: Türkiye, Dünyada 8'inci Yüksek Hızlı Tren Kullanıcısı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Trabzon'da öğrencilerle yaptığı söyleşide Türkiye'nin demir yolu gelişimini vurguladı.

Yayın Tarihi: 05.06.2025 13:38
Güncelleme Tarihi: 05.06.2025 13:38
Bakan Uraloğlu: Türkiye, Dünyada 8'inci Yüksek Hızlı Tren Kullanıcısı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Trabzon'da Öğrencilerle Buluştu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'yi Avrupa'nın 6'ncı ve dünyanın 8'inci yüksek hızlı tren yolu işleticisi ve kullanıcısı haline getirdiklerini ifade etti. Düzköy Mehmet Akkaya Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirilen söyleşide, Türkiye'nin coğrafi konumunun büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, "4 saatlik uçuşla Türkiye'den 67 ülkeye gidebiliyoruz." dedi.

Bölünmüş Yol ve Demiryolu Gelişimi

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin bölünmüş yol uzunluğunu 6 bin 101 kilometreden 19 bin 734 kilometreye çıkardıklarını belirtti. Ülkenin 77 ili arasında bölünmüş yollarla bağlantılar sağladıklarını vurguladı. Ayrıca demir yolu ağının 14 bin kilometreye ulaştığını ifade eden Uraloğlu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu hedeflerimizi gerçekleştirdik. 2028'de demir yolu uzunluğumuzu 17 bin 518 kilometreye çıkarmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Trabzon'da Kent İçi Raylı Sistem Projesi

Uraloğlu, Trabzon'da kent içi raylı sistem projesinin hayata geçmesi için adımlar atıldığını ve projenin son aşamaya geldiğini açıkladı. "Hedefimiz bu yılın sonuna kadar projeyi tamamlamak ve önümüzdeki yıl yapımına başlamaktır. Akçaabat'tan Yomra'ya kadar yaklaşık 31 kilometrelik hafif raylı sistem olacağı planlanmıştır." dedi.

Türkiye'nin Çevresindeki Gelişmeler

Bakan Uraloğlu, ayrıca Türkiye'nin çevresindeki ülkelerdeki gelişmelere de değinerek, "Eğer ülkemizin yönetiminde Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider olmasaydı, yaşanan karışıklıklar çok daha fazla olurdu." şeklinde konuştu. Ülkenin güvenliğini korumakla kalmayıp, çevredeki ülkelere de önemli katkılarda bulunduklarını vurguladı.

Söyleşinin ardından Bakan Uraloğlu, veliler arası kitap okuma yarışmasında dereceye girenlere ödüllerini takdim etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sağ 3), Trabzon'un Düzköy ilçesindeki Mehmet...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sağ 3), Trabzon'un Düzköy ilçesindeki Mehmet Akkaya Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen söyleşiye katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sağ 3), Trabzon'un Düzköy ilçesindeki Mehmet...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sağ 3), Trabzon'un Düzköy ilçesindeki Mehmet Akkaya Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen söyleşiye katıldı.

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