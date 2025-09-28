Bakan Yardımcısı Bozay, 'Üç Devlet Bir Millet 2' Toplantısında KKTC-Türkiye-Azerbaycan Grubuna Sunum Yaptı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay, Üç Devlet Bir Millet 2. Toplantısı çerçevesinde KKTC-Türkiye ve Azerbaycan-Türkiye Dostluk Grubu üyelerine sunum gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 28.09.2025 19:18
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 19:18
Sunum ve temaslar

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Üç Devlet Bir Millet 2. Toplantısı vesilesiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)-Türkiye ve Azerbaycan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyelerine bir sunum gerçekleştirdi.

Bozay'ın yaptığı sunum, üç ülke arasındaki iş birliği ve parlamentolar arası ilişkilerin güçlendirilmesine odaklandı. Toplantıda, katılımcılar arasında görüş alışverişi ve etkileşim sağlandı.

Bakanlık paylaşımı

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, 'Bakan Yardımcımız ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Üç Devlet Bir Millet 2. Toplantısı vesilesiyle ülkemizi ziyaret eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)-Türkiye ve Azerbaycan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyelerine bir sunum gerçekleştirdi.' ifadesi kullanıldı.

