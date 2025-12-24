Bakan Yaşar Güler'den Ankara'da Libyalı Yetkililere ve Şehit Ailelerine Taziye Ziyareti

Bakan Yaşar Güler'den Ankara'da taziye ziyareti

Libyalı yetkililere ve şehit ailelerine başsağlığı

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile birlikte, Libyalı askerî heyeti taşıyan uçağın düşmesi nedeniyle Ankara'ya gelen Libyalı yetkililere ve şehitlerimizin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

Ziyarette taraflara başsağlığı dilekleri iletilirken, yaşanan kaybın derin üzüntü yarattığı ve iki ülke arasındaki dayanışmanın önemi vurgulandı.

Yaşar Güler ve heyeti, ziyaret sırasında yakınlarına taziye mesajlarını ileterek, şehit ailelerinin acısını paylaştı ve yetkililerle görüşmeler gerçekleştirdi.

Bu ziyaret, hem resmi temas hem de taziye amaçlı bir dayanışma adımı olarak kayda geçti.

