Bakan Yaşar Güler'den Ankara'da Libyalı Yetkililere ve Şehit Ailelerine Taziye Ziyareti

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Ankara'da Libyalı yetkililere ve şehit ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 17:33
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 17:33
Bakan Yaşar Güler'den Ankara'da taziye ziyareti

Libyalı yetkililere ve şehit ailelerine başsağlığı

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile birlikte, Libyalı askerî heyeti taşıyan uçağın düşmesi nedeniyle Ankara'ya gelen Libyalı yetkililere ve şehitlerimizin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

Ziyarette taraflara başsağlığı dilekleri iletilirken, yaşanan kaybın derin üzüntü yarattığı ve iki ülke arasındaki dayanışmanın önemi vurgulandı.

Yaşar Güler ve heyeti, ziyaret sırasında yakınlarına taziye mesajlarını ileterek, şehit ailelerinin acısını paylaştı ve yetkililerle görüşmeler gerçekleştirdi.

Bu ziyaret, hem resmi temas hem de taziye amaçlı bir dayanışma adımı olarak kayda geçti.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

