Bakan Yaşar Güler TEKNOFEST Mavi Vatan'da: "Savunma Sanayimiz Gençlerle Güçlenecek"

Güler'den yerli yazılım ve sistem vurgusu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TEKNOFEST Mavi Vatan programında yaptığı konuşmada savunma sanayisinin ülke bağımsızlığı açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.

"Üretilen her yazılım, tasarlanan her sistem ülkemizin bağımsızlığına yapılan kıymetli birer yatırımdır. Bu çerçevede savunma sanayimizin gücünün gençlerimizin zekası, aşkı ve cesaretiyle büyümeye devam edeceğine yürekten inanıyorum. Şu bir gerçek ki ülkemizin göklerde İHA ve SİHA'larla sağladığı başarı, mavi vatanımızda insansız deniz araçlarıyla, milli gemilerimizle ve yerli teknolojilerimizle daha da taçlanacaktır."

Güler'in sözleri, yerli ve milli savunma teknolojilerinin genç yeteneklerin katkısıyla daha da ileri taşınacağı mesajını güçlendirdi.