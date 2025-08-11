Bakan Yerlikaya'dan Sındırgı'daki Deprem Açıklamaları

Bakan Yerlikaya: Sındırgı'daki Durum İle İlgili Açıklamalarda Bulundu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, Sındırgı'daki Cumhuriyet Başsavcılığı ve savcıların olayla ilgili çalışmalara devam ettiğini belirterek, "Numuneler alındıktan sonra adli süreç ile ilgili gereken her şey tamamlanacak ve ardından enkaz kaldırma işlemlerine başlayacağız." dedi.

Başkan Yerlikaya'dan Deprem Sonrası Faaliyetler

Yerlikaya, depremin hemen ardından jandarma, emniyet ve AFAD ekiplerinin hızlı bir şekilde Sındırgı'ya sevk edildiğini belirtti. "Sındırgı merkezde bir binamız maalesef yıkıldı. Dört vatandaşımız arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Ancak, 81 yaşındaki bir büyüğümüz hayatını kaybetti. Mekanı cennet olsun, Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.

Bu sabah AFAD tarafından tam kapsamlı hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği il müdürlüğünün 50 ekip ile çalışmalara başladığını vurgulayan Yerlikaya, "Hasar tespitleri hem merkez mahallelerde hem de kırsal bölgelerde yapılacak." şeklinde konuştu.

Acil Müdahale ve Yeniden Yapılanma Süreci

Bakan Yerlikaya, 20 milyon lira acil harcama için kaynak aktarıldığını da sözlerine ekleyerek, "Alacaatlı köyümüzde 9, Gölcük köyünde 6 bina yıkıldı. 16 bina yıkıldı, bunların içerisinde yaşam olan birkaç bina var. Şükürler olsun ki vatandaşlarımız bu durumdan sağ salim kurtuldular." dedi.

Deprem sonrası, psikolojik destek sağlamak için birçok önlem alındığını ifade eden Yerlikaya, "1100 arama kurtarma personeli bölgede görev yapıyor. Bu süreçte, depremden etkilenen vatandaşlarımıza acil geçici barınma hizmetleri sunulacak." ifadelerine yer verdi.

Son olarak, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne toplamda 66 ayrı hasar ihbarının ulaştığını belirten Bakan Yerlikaya, vatandaşlara evlerinde veya binalarında herhangi bir çatlak veya döküntü olması durumunda acil ihbarda bulunmaları yönünde çağrıda bulundu.

Yerlikaya, "Adli süreçlerin ilerliği konusunda, bina yıkıldığında hem adli hem de idari tahkikatın yapılacağını belirtmek isterim." şeklinde sözlerini tamamladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya beraberindeki Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile Sındırgı İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya beraberindeki Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile Sındırgı İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı.