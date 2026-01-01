Bakan Yerlikaya'dan Yalova Şehidi Yasin Koçyiğit'in Ailesine Ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan da telefonda taziyesini iletti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yalova'daki saldırıda şehit olan polis memuru Yasin Koçyiğit'in Ankara'daki ailesini ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da şehit ailesiyle telefonda görüşerek taziyesini iletti; Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Koçyiğit için aileye taziyede bulundu ve dua etti.

Bakan Yerlikaya, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Şehitimizin annesi Hatice ablamız, eşi Rana kardeşimiz, evlatları Hatice ve Sıla kızlarımızla şehidimizi dualarla andık. Şehidimiz Yasin Koçyiğit’i rahmetle yad ediyorum. Ailesine, sevdiklerine, Emniyet Teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun"

