Memişoğlu ve Vali Gül Şişli Etfal’de 2026’nın İlk Bebeklerini Ziyaret Etti

Memişoğlu ve Vali Gül Şişli Etfal’de 2026’nın ilk bebeklerini ziyaret etti

İstanbul Sarıyer’deki Şişli Etfal Hastanesi Çayırbaşı Ek Hizmet Binasında 2026 yılının ilk bebekleri dünyaya geldi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile İstanbul Valisi Davut Gül, hastaneyi ziyaret ederek yenidoğan ailelerine iyi dileklerini iletti.

Ziyaretin başlangıcı ve personelle selamlaşma

Ziyaret öncesinde Bakan Memişoğlu, hastane personeliyle tek tek selamlaştı, yeni yılını kutladı ve yenidoğanlar hakkında doktorlardan bilgi aldı. Ardından aileleri ziyaret ederek bebekleri kucağına aldı ve anneleri tebrik etti.

Arya bebeğin geliş anı ve Bakanın mesajları

Doğan bebekler arasında yer alan Arya, 3 kilo 895 gram olarak dünyaya geldi. Anne Aysel Kızıltaş, bebeğini yeni yılın ilk dakikalarında kucağına aldı. Bakan Memişoğlu, aileyle sohbet ederek bebeğin sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı ve, "Ne güzel isim koymuşsunuz, Allah iyi nesillerle karşılaştırsın. Tebrik ediyorum sizi" dedi.

Ardından bebeği kucağına alan Memişoğlu, "Allah seni iyilerle karşılaştırsın. Hayatı hep iyi olsun, mutlu olsun. Güzel kız maşallah, sanatçı olur muhtemelen. 2026’nın ilk prensesi" ifadelerini kullandı.

Bakan ayrıca anneye hediye takdim etti ve, "Normal doğumla 4’üncü doğum. Annesi sağlıklı, baba da huzurlu mutlu. Allah bağışlasın. Vatanımıza, milletimize huzurlar, mutluluklar diliyorum. 2026 daha iyi olsun inşallah. Ebelerimizle, doktorlarımızla, bütün Hamidiye Etfal ekibine, Sarıyer’deki hastanemizdeki tüm ekibimize teşekkür ediyoruz, mutlu seneler" şeklinde konuştu.

Ailenin sevinci

Bebeğini kucağına almanın heyecanını yaşayan Aysel Kızıltaş, "Çok mutluyum, şaşkınım da. Tüm doktorlara da teşekkür ediyorum. Çok yardımcı oldular bana. Sevinçliyim" dedi.

Hümeyra bebeğe ziyaret ve vedalaşma

Bakan Memişoğlu, aynı hastanede yeni yılın ilk bebeklerinden Hümeyra ve ailesini de ziyaret etti. Bebeği kucağına alarak aileye sağlık ve mutluluk dileklerinde bulundu, annenin sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve aileyle sohbet etti. Ziyaretlerin ardından Memişoğlu, hastane personeliyle hatıra fotoğrafı çektirdi ve hastaneden ayrıldı.

