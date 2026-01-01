Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ten yılbaşı denetimi

Görev başındaki güvenlik ve acil hizmet ekiplerine ziyaret

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, yılbaşı gecesinde görev başında bulunan güvenlik ve acil hizmet personelini ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı ve yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı'nda çalışma incelemesi

Gün boyunca süren ziyaretlerin ilk durağı Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı oldu. Karakolda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Soytürk, fedakarca görev yapan personele teşekkür ederek yeni yılda başarılar diledi.

112 Acil Çağrı Merkezi'nde değerlendirme

Vali Soytürk, Tekirdağ 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'nü ziyaret ederek merkezdeki çalışmaları yerinde inceledi. Personelle bir süre sohbet eden Soytürk, vatandaşların can güvenliği için gece gündüz görev yapan çalışanların yeni yılını kutladı.

İtfaiye personeline moral ziyareti

Program kapsamında Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'ne de giden Vali Soytürk, görev başındaki itfaiye personeline moral verdi. Yangın, kaza ve afetlere karşı özveriyle görev yapan personele teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Topağaç ve Beyazköy uygulama noktalarındaki denetimler

Vali Soytürk, Topağaç Uygulama Noktası'nda görevli jandarma ekiplerini ziyaret ederek denetimleri yerinde inceledi ve personele başarı dileklerini iletti. Programın son durağında ise Beyazköy TOKİ Uygulama Noktası'nda görev yapan polis ekipleriyle bir araya geldi; kamu düzeninin sağlanması için gece gündüz çalışan emniyet mensuplarına teşekkür etti.

Beraberindeki isimler

Ziyaretler sırasında Vali Soytürk'e İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Güngör ve Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Sahil Güvenlik Yüzbaşı Can Çakıcı eşlik etti.

