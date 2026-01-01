DOLAR
Kars’ta Yeni Yıl Coşkusu: Lapa Lapa Kar Altında Halay

Kars’ta sıfırın altında 10 derece soğukta Bedesten ve Kars Kalesi eteklerinde yüzlerce kişi davul zurna eşliğinde halay çekti; Doğu Ekspresi turistleri de katıldı.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 01:01
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 01:03
Kent beyaza büründü, sokaklar coşkuyla doldu

Kars’ta yeni yıl, kentin ruhuna yakışan görüntülerle karşılandı. Hava sıcaklığı sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü kentte vatandaşlar, dondurucu soğuğa aldırış etmeden Bedesten bölgesine akın etti.

Akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran yoğun kar yağışı, yılbaşı kutlamaları için sokağa çıkan Karslılar ve turistler için eşsiz bir manzara oluşturdu. Tarihi Kars Kalesi eteklerinde ve Bedesten bölgesinde toplanan kalabalık, beyaz örtünün tadını çıkardı.

Yeni yıl kutlamalarının merkezinde geleneksel halk oyunları vardı. Davul zurna eşliğinde bir araya gelen yüzlerce kişi, lapa lapa yağan karın altında dev halay halkaları kurdu. Kars’ın meşhur oyun havalarıyla coşan kalabalık, soğuğa rağmen saatlerce oynadı.

Doğu Ekspresi ile kente gelen yerli ve yabancı turistler de halay halkalarına dahil olup bu unutulmaz anları cep telefonlarıyla kaydetti. Kar tanelerinin ışıklarla birleştiği meydanda vatandaşlar halay çekerek eğlendi.

Gece yarısı saatler 00.00’ı gösterdiğinde ise havai fişek gösterileri ve alkışlar eşliğinde 2026 yılına "merhaba" denildi.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

