İstanbul Yeni Yıla Karla Girdi: Sarıyer'de Çatılar Beyaza Bürüdü

İstanbul yeni yıla karla girdi
Yeni yılın ilk dakikalarında Sarıyer'de etkili yağış
İstanbul’da yeni yılın ilk dakikalarında başlayan kar yağışı kentte etkili oldu.
Sarıyer bölgesinde başlayan yağış, kısa sürede bina çatıları ve araçlarda beyaz örtü oluşmasına yol açtı.
Etkin soğuk hava dalgasının etkisiyle Avrupa yakasının yüksek kesimlerinde kar yağışı gözlendi ve bölgede beyaz bir sabah yaşandı.
