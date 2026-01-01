DOLAR
İstanbul Yeni Yıla Karla Girdi: Sarıyer'de Çatılar Beyaza Bürüdü

İstanbul'da yeni yılın ilk dakikalarında Sarıyer'de başlayan kar yağışı kısa sürede çatıları ve araçları beyaza bürüdü.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 01:03
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 01:07
İstanbul yeni yıla karla girdi

Yeni yılın ilk dakikalarında Sarıyer'de etkili yağış

İstanbul’da yeni yılın ilk dakikalarında başlayan kar yağışı kentte etkili oldu.

Sarıyer bölgesinde başlayan yağış, kısa sürede bina çatıları ve araçlarda beyaz örtü oluşmasına yol açtı.

Etkin soğuk hava dalgasının etkisiyle Avrupa yakasının yüksek kesimlerinde kar yağışı gözlendi ve bölgede beyaz bir sabah yaşandı.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

