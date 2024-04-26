Bakan Yerlikaya: “Mahzen” operasyonları sonucu bir suç örgütü daha çökertildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, elebaşının Hakkı Saral olduğu suç örgütünün çökertildiğini ve elebaşı da dahil olmak üzere örgütle bağlantılı 24 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Bursa merkezli olan “Mahzen-32” operasyonlarında, İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Trabzon, Sakarya ve Yalova gibi iller de yer aldı.

Çökertilen örgüt ve üyeleri, silah zoruyla para tahsilatı yapma; silahlı saldırı düzenleme; kişileri alıkoyma ve darp etme; ölüm tehdidi; güvenlik güçlerine saldırı; araç alım ve satımlarında çeşitli usulsüzlükler gibi suçlardan sorumlu tutuluyor.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, operasyonların sonucunda çok sayıda silah, çek ve çok miktarda nakit paraya da el konulduğunu belirtti.