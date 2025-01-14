Bakan Yerlikaya, Yunanistan ve Bulgaristan Yetkilileriyle İstanbul'da Görüştü

Göç İle Mücadele İçin Kritik Toplantı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bulgaristan İçişleri Bakanı Atanas İlkov ve Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile İstanbul'da bir araya geldi. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen bu önemli buluşma, göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele konularında fikir alışverişi yapmak üzere yapıldı.

Toplantının basına kapalı gerçekleştirilmesi, alınacak kararların ve yapılacak işbirliklerinin gizliliği açısından önem taşıyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (ortada), Bulgaristan İçişleri Bakanı Atanas İlkov ve Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (ortada), Bulgaristan İçişleri Bakanı Atanas İlkov ve Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.