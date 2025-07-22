Bakan Yumaklı Bilecik'teki Yangınlarla İlgili Son Durumu Açıkladı

Yangın nedeniyle tedbir amacıyla Taşoluk, Hacılar ve Kızılöz köylerinin boşaltıldığını hatırlatan Yumaklı, "Osmaneli sınırlarına geçtikten sonra Kazancı, Büyükyenice ve Borcak köyleri de aynı amaçla boşaltıldı. Şu anda, 340 vatandaş güvenli bölgelere alındı" şeklinde konuştu.

Yangına Müdahale Çalışmaları

Yangınla mücadelede yönlendirme ve ekipmanlar konusuna da dikkat çeken Bakan Yumaklı, "Gün boyunca 8 uçak, 14 helikopter ve 370 kara aracı ile 1500 personel yangınla mücadele ediyoruz" ifadelerini kullandı. Ayrıca, yangın alanında bazı yeniden alevlenmeler olduğunu, ancak ekiplerin gece boyunca müdahalelere devam edeceğini vurguladı.

Sıcak Hava ve Yangın Riski

Yumaklı, yüksek hava sıcaklıkları ve rüzgarın yangınları tetikleyen unsurlar arasında yer aldığını belirtti. Yaklaşan günlerde sıcaklığın 40-45 dereceyi bulabileceğini hatırlatarak, vatandaşlardan ateş yakmamalarını istedi.

Dayanışma ve Mücadele

Bakan Yumaklı, yangınla mücadelede herkesin gösterdiği özveriye dikkat çekerek, "53 saat içinde sadece 45 dakika uyuyan arkadaşlarımı canıgönülden tebrik ediyorum. Gece gündüz demeden çalışan ekiplerimiz büyük bir dayanışma gösteriyor" dedi. Ayrıca, yangınla mücadeledeki gelişmelere dair umutlu olduğunu ve yarın daha güzel haberler vermeyi umduğunu sözlerine ekledi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bilecik'in Osmaneli ilçesinde orman yangınlarına ilişkin son durum hakkında bilgi verdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bilecik'in Osmaneli ilçesinde orman yangınlarına ilişkin son durum hakkında bilgi verdi.