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Bakan Yumaklı'dan Orman Yangınları Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'deki orman yangınları hakkında son durumu paylaştı, mücadele devam ediyor.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 19:01
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 19:01
Bakan Yumaklı'dan Orman Yangınları Açıklaması

Son Durum ve Müdahale Çalışmaları

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gün içerisinde yaptığı açıklamada Türkiye genelinde 47 orman ve kırsal yangın çıktığını bildirdi. Bu yangınlardan 30'unun kontrol altına alındığını, 17'sinin ise hâlâ müdahale altında olduğunu belirtti.

Bolu'daki Yangın

Bakan Yumaklı, Bolu'nun Göynük ilçesindeki yangına havadan ve karadan müdahale ettiklerini ifade etti. Yangın alanında yaptıkları incelemelerin ardından, Yangın Yönetim Merkezi'ne gelerek durumu aktardı. Yumaklı, Bolu'daki yangının şiddetli rüzgar nedeniyle geniş bir alana yayıldığını vurguladı:

“Yangın 30 kilometrelik bir alanda etkili oldu. Ekiplerimiz 11 helikopter, 118 kara aracı ve 601 personelle bu yangına müdahale etmekte.”

Bakan, can kaybı olmadığını, ancak tedbir amacıyla bazı mahallelerin tahliye edildiğini belirtti.

İzmir Yangınları Üzerine

Yumaklı, İzmir'deki yangınlarla ilgili olarak ise üç ayrı yangın meydana geldiğini kaydetti. Yamanlar mevkisindeki yangının yerleşim alanlarına yakın olmasının müdahaleyi zorlaştırdığını ifade etti:

“Burada 16 ev ve 44 iş yeri tahliye edildi. Yangınların çıkış nedenlerini araştırıyoruz.”

Dezenformasyon ve Durum Bilgisi

Bakan Yumaklı, yangınlarla mücadele ederken kamuoyundaki dezenformasyona dikkat çekti ve resmi açıklamaların dikkate alınmasını istedi: “Herkesi resmi açıklamalar dışında bir bilgiye itibar etmemeye davet ediyorum.”

Yangınların temel sebeplerinden birinin tarım alanlarında anız yakma olduğunu belirten Yumaklı, önlem alınması gerektiğini vurguladı: “Lütfen bir hafta boyunca ateş yakmamaya özen gösterelim.”

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