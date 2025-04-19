Bakan Yumaklı: Kahverengi Kokarcayla Mücadelede Galip Geleceğiz!

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kahverengi Kokarcayla Mücadelede Kararlılık Vurgusu Yaptı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kahverengi kokarca ile mücadelenin önemini ve bu konuda yapılan çalışmaları aktardı. "Bu komple bir mücadele, bu mücadeleden galip geleceğiz, ondan hiçbir şüphemiz yok. Sadece biraz sabır, disiplin ve hep birlikte çalışmaya ihtiyaç var." dedi.

Fındık Araştırma Enstitüsü'nün Rolü

Haberin detayları, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü bünyesindeki Fındık Araştırma Enstitüsü'nde yapılan açıklamalarla devam etti. Yumaklı, enstitünün dünyada eşi benzeri olmayan 90 yıllık bir kurum olduğunu vurgulayarak, burada kalite, verim artışı ve yeni araştırma geliştirme (AR-GE) çalışmalarının yapıldığını belirtti.

Küresel İklim Değişikliği ve Kahverengi Kokarca Tehdidi

Yumaklı, küresel iklim değişikliğinin etkilerinin, zirai don ve kahverengi kokarca gibi zararlılarla birlikte daha belirgin hale geldiğini ifade etti. 2017 yılında Gürcistan'dan ülkemize giriş yapmış olan bu zararlının, 2022-2023 döneminde pandeminin ardından etkilerini artırdığını söyledi.

Koordineli Mücadele Planları

Yumaklı, kahverengi kokarcanın etkilerine karşı 13 ildeki valilerle bir toplantı düzenleyerek bir mücadele planı oluşturduklarını dile getirdi. "46 ilde, 624 yerde farklı versiyonlarıyla bu mücadele devam ediyor." diyerek sürecin toplumsal iş birliğiyle yürütüleceğini belirtti.

Biyoteknik Mücadele Yöntemleri

Bakan Yumaklı, mücadelede sadece kimyasal ilaçlar değil, biyoteknik yöntemlerin de önemli olduğunu vurguladı. "Feromon tuzaklardan kahverengi kokarcanın düşmanı olan samuray arısına kadar birçok yöntemi kullanıyoruz." dedi. Kahverengi kokarcanın potansiyel tehditlerine karşı mücadelenin desteklenmesi gerektiğini aktardı.

Samuray Arısı Üretimi ve Hedefler

Yumaklı, samuray arısı üretiminin mücadelenin önemli bir parçası olduğuna dikkat çekti. "Geçtiğimiz yıl sadece Türkiye çapında 200 bin samuray arısı üretildi, TAGEM'in bağlı enstitüleri 1 milyona kadar çıkmış olacak. Yani kahverengi kokarca mücadelesiyle 1 milyon samuray arısını doğaya salmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Tarımda İş Birliği ve Destek

Mücadelenin yalnızca Bakanlığın eylem planlarıyla yeterli olmayacağının altını çizen Yumaklı, vatandaşların desteğine de ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Ayrıca, kahverengi kokarca ile mücadeleye katkı sunan paydaşlara teşekkürlerini iletti ve bu gelişmelerin daha geniş bir iş birliği ile sürdürüleceğini söyledi.

Son olarak, Fındık Araştırma Enstitüsündeki Biyolojik Mücadele Laboratuvarı'nda doğaya salınacak samuray arılarının ana kolonilerinin parazitlenmesini gerçekleştiren Yumaklı, Keşap ilçesi Düzköy köyünde yürütülen ilaçlama çalışmalarını da inceledi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Giresun'da Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü bünyesindeki Fındık Araştırma Enstitüsü'nü ziyaret etti. Bakan Yumaklı, burada açıklamalarda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Giresun'da Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü bünyesindeki Fındık Araştırma Enstitüsü'nü ziyaret etti. Bakan Yumaklı, burada açıklamalarda bulundu.