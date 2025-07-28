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Bakan Yumaklı Orman Yangınları ile İlgili Son Durumu Açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bursa ve Kahramanmaraş'taki orman yangınlarını kontrol altına aldıklarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 28.07.2025 14:05
Güncelleme Tarihi: 28.07.2025 14:05
Bakan Yumaklı Orman Yangınları ile İlgili Son Durumu Açıkladı

Yangınlarla Mücadelede Son Durum

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarındaki son durumu değerlendirerek, Bursa Kestel ve Kahramanmaraş Onikişubat yangınlarını büyük ölçüde kontrol altına aldıklarını bildirdi. Yumaklı, bu bölgelerde soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Yangın Yönetim Merkezi'nde Açıklamalar

Yangınların kontrol altına alınma sürecine dikkat çeken Yumaklı, Uşak Sivaslı ve Antalya Gazipaşa yangınlarının da büyük ölçüde kontrol altında olduğunu ifade etti. "Hava sıcaklıklarının çok aşırı yüksek olduğu bu günlerde tedbiri elden bırakmayacağız. Risk sıfıra inene kadar soğutma çalışmalarımız devam edecek" diye ekledi.

Karabük Safranbolu ve Bursa-Harmancık Yangınları

Yumaklı, Karabük Safranbolu yangınının enerjisinin büyük ölçüde düştüğünü belirtti. Öte yandan Bursa Harmancık yangınına dair, "Yangın şiddeti büyük ölçüde düşürülmüş vaziyette, çok şükür iyiye gidiyor" dedi. Bu yangınla mücadele için 5 uçak, 30 helikopter ve 855 kara aracı ile 2,300 personelin görevde olduğunu vurguladı.

Uçak Kazası ve Kayıplar

Bakan Yumaklı, Kestel'deki yangına su taşıyan bir tankerlerin kaza yapması sonucu 3 vatandaşın hayatını kaybettiğini belirtti ve bu kayıplar için başsağlığı diledi.

Riskin Devam Ettiği Uyarısı

Bu hafta için risk durumunun daha fazla olduğunu bildiren Yumaklı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan veriler doğrultusunda, ateş yakılmaması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Ayrıca, orman yangınları ihbarları için 112'yi aramak gerektiğini vurguladı.

Teşekkür ve Bilgilendirme

Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadelede destek veren tüm bakanlıklara, yerel yönetimlere, sivil toplum kuruluşlarına ve vatandaşlara teşekkür etti. Yalanlar ve çarpıtmalara karşı İletişim Başkanlığı ile birlikte hazırladıkları "Orman Yangınları İle İlgili İddialar ve Gerçekler" kitapçığı hakkında bilgi verdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'nde orman...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'nde orman yangınlarındaki son duruma ilişkin değerlendirmede bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'nde orman...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'nde orman yangınlarındaki son duruma ilişkin değerlendirmede bulundu.

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