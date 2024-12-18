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Bakan Yumaklı, Somali ile Balıkçılıkta İşbirliğini Geliştiriyor

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Somalili mevkidaşı Aden ile balıkçılıkta işbirliği fırsatlarını görüştü.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 11:00
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 11:03
Bakan Yumaklı, Somali ile Balıkçılıkta İşbirliğini Geliştiriyor

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Somali Mevkidaşı ile Görüştü

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Somali Balıkçılık ve Mavi Ekonomi Bakanı Ahmed Hassan Aden ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki dostluk bağlarını güçlendirdi.

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Yumaklı, görüşmenin önemine değinerek, bu ziyaretin Türkiye ile Somali arasındaki güçlü dostluk bağlarının bir yansıması olduğunu ifade etti.

Aden ve heyetini Bakanlıkta ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirten Yumaklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda Somali ile ikili ilişkileri güçlendirmek için büyük bir çaba içinde olduklarını vurguladı.

Yumaklı, balıkçılık başta olmak üzere birçok alanda işbirliği fırsatları bulunduğunu aktararak, "Türk balıkçılar uluslararası sularda başarılı faaliyetler yürütüyor. Balıkçılık alanındaki tecrübelerimizi karşılıklı paylaşabileceğimizi, bilgi ve deneyimimizi Somali'ye götürebileceğimizi, Somali'deki mevcut kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlayarak kazan-kazan ilkesiyle Türk balıkçıların, müteşebbislerin ülkenizde faaliyet gösterebileceğini düşünüyorum." diyerek görüşlerini paylaştı.

Bu işbirliği için bir technik komite oluşturulması ve ilk toplantının Türkiye'de gerçekleştirilmesi önerisinde bulunan Yumaklı, süreç içinde iki ülkenin balıkçılık kaynaklarının sürdürülebilirliği ilkesine uygun önemli çalışmalar yapabileceğini sözlerine ekledi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Somali Balıkçılık ve Mavi Ekonomi Bakanı Ahmed Hassan Aden...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Somali Balıkçılık ve Mavi Ekonomi Bakanı Ahmed Hassan Aden ile bir araya geldi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Somali Balıkçılık ve Mavi Ekonomi Bakanı Ahmed Hassan Aden...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Somali Balıkçılık ve Mavi Ekonomi Bakanı Ahmed Hassan Aden ile bir araya geldi.

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