Bakanlıktan Çocuğunu İstismar Eden Baba ile İlgili Önemli Açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medyada çocuğunu istismar eden babanın gözaltına alındığını bildirdi.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 16:06
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 16:06
Bakanlıktan Çocuğunu İstismar Eden Baba ile İlgili Önemli Açıklama

Bakanlık, İstismar Olgusuna Karşı Hızla Hareket Geçti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medyada çocuğuna ait istismar videolarını paylaşan bir babanın emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındığını duyurdu. Ayrıca, çocukların devlet korumasına alındığı belirtildi.

Sosyal Medyada Tepki Çeken Durum

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, bir babanın kendi çocuğunun özel bölgelerine dokunduğu videoları paylaşarak, toplumsal bir yaraya sebep olduğu ifade edildi. Söz konusu video ile ilgili hızlı bir şekilde harekete geçildiği vurgulandı.

Yetkililer ivedilikle Harekete Geçti

Açıklamada, "Söz konusu video sonrası adres tespitinin yapılmasının ardından il müdürlüğü ekiplerimiz emniyet birimleri ile koordineli şekilde ivedilikle harekete geçmiştir. Söz konusu şahıs emniyet birimlerince gözaltına alınmıştır. Çocuklar devlet koruması altına alınmıştır," ifadelerine yer verildi.

Hukuki Süreç Başlatıldı

Bakanlık, olayla ilgili yürütülecek hukuki sürece müdahil olacağını ve konunun yakın takipçisi olacaklarını belirtti. Çocukların güvenliği ve haklarının korunması adına gerekli adımların atılacağı ifade edildi.

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Bakanlıktan Çocuğunu İstismar Eden Baba ile İlgili Önemli Açıklama
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