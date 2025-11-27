Baki Ersoy: Kayseri'ye Millet Bahçeleri ve Altyapı Yatırımlarıyla Güç Veriyoruz

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, sosyal medya paylaşımında TBMM Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bütçe Görüşmelerinde dile getirdiği üç ana başlıktaki açıklamalarını özetledi. Ersoy, Kayseri için atılan adımların güçlü merkezi yönetim desteğiyle mümkün olduğunu vurguladı.

İklim Etkileri ve Altyapı İhtiyacı

Ersoy, iklim değişikliğinin artık sadece çevre meselesi olmadığını; şehirlerin, yaşamın ve geleceğin gerçeği haline geldiğini belirtti. Özellikle Kayseri'de son yıllarda artan ani ve aşırı yağışların, altyapı yatırımlarının iklim krizine uyumlu şekilde yeniden ele alınmasını zorunlu kıldığına dikkat çekti.

Millet Bahçeleriyle Şehirde Nefes Alanları Arttırma

Baki Ersoy, Kayseri'nin potansiyelinden söz ederek şehrin merkezine nefes aldıran, sosyal buluşma noktaları oluşturan ve çevresel kaliteyi artıran millet bahçeleri vizyonunu ön plana çıkardı. Söz konusu projeler arasında Kocasinan Erkilet Millet Bahçesi, Hacılar Millet Bahçesi, Talas Millet Bahçesi ve Kocasinan Keykubat Millet Bahçesinin bulunduğunu belirtti; projelerin hızla tamamlanması ve desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Sosyal Konutlar ve Kentsel Dönüşüm

Ersoy, Kayseri'nin sosyal konut hamlesindeki başarısını şu ifadelerle aktardı: İncesu, Tomarza, Melikgazi, Kocasinan, Sarıoğlan, Develi, Felahiye, Hacılar ve Bünyan ilçelerinde yürütülen projeler sayesinde binlerce ailenin modern, güvenli ve nitelikli konutlara kavuştuğunu söyledi. Ayrıca, Kayseri'ye sağlanan 1 milyar 542 milyon TLlik kentsel dönüşüm desteğinin riskli yapı stokunun yenilenmesi, kira yardımları, rezerv yapı alanı çalışmaları ve altyapı yatırımları açısından hayati önem taşıdığını vurguladı.

2025 Yılı Altyapı ve Çevre Yatırımları

Ersoy, 2025 yılı için Kayseri'ye tahsis edilen ve 1 milyar 130 milyon TL'yi aşan kaynağın su ve kanalizasyon hatlarından katı atık tesislerine, çevre düzenlemelerinden yeni altyapı projelerine kadar geniş alanda kullanılarak şehrin geleceğine güçlü yatırım olacağını belirtti.

Konuşmasını, Kayseri'nin üretimde güçlü, şehirleşmede planlı, çevrede duyarlı ve sosyal donatılarıyla nefes alan bir şehir olarak Türkiye Yüzyılı'nın taşıyıcı şehirlerinden biri olduğunu vurgulayarak tamamladı. Ersoy, Sevdamız Kayserimiz ve tüm ilçelerimizin talep ve ihtiyaçlarını yakından takip ediyor; Kayserimiz için durmadan çalışıyoruz.

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) KAYSERİ MİLLETVEKİLİ BAKİ ERSOY, SOSYAL MEDYA HESABINDAN YAPTIĞI PAYLAŞIMLA TBMM ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNDE YAPTIĞI KONUŞMASINDA 3 AYRI KONUYA DEĞİNDİĞİNİ BELİRTEREK, "KAYSERİMİZ İÇİN DURMADAN ÇALIŞIYORUZ" DEDİ.