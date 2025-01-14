Bakırhan: Suriye'de Barış İçin Demokratik Çözüm Şart

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Suriye'deki güven ve istikrar için halklar ve inançları esas alan bir demokratik çözüm gerektiğini söyledi.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 15:38
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 15:38
Bakırhan: Suriye'de Barış İçin Demokratik Çözüm Şart

Bakırhan, TBMM Grup Toplantısı'nda Açıklamalarda Bulundu

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Suriye’de güven, huzur ve istikrarın sağlanabilmesi için halklar ve inançları esas alan demokratik bir çözüm bulunmasının gerekliliğini vurguladı. Bakırhan, Orta Doğu’da ve dünya genelinde yaşanan kaos ve gerilimlere dikkat çekti.

Kaosa Karşı Mücadele

Türkiye ve Orta Doğu halklarını yaşanan krizin etkilerinden korumak için ciddi bir mücadele yürüttüklerini ifade eden Bakırhan, iktidarın ve yargının bu süreçte engeller çıkardığını öne sürdü. Ayrıca, Akdeniz Belediyesine yapılan İçişleri Bakanlığı görevlendirmesine atıfta bulunarak, “halkın iradesine el koyularak siyasi bir darbe gerçekleşmiştir” dedi.

Ekonomi Eleştirisi

Bakırhan, ekonomi politikalarını eleştirerek, ülkenin zor bir durumla karşı karşıya olduğunu belirtti. TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranının %44,38 olduğunu ifade eden Bakırhan, vergi ve harçlara yapılan zamları da gözler önüne serdi. Asgari ücretlilere yapılan yüzde 30'luk zamın yanı sıra memur maaşlarına yapılan artışları eleştirerek, “Bununla ne kadar gurur duysalar azdır” açıklamasında bulundu.

Suriye’de Barış Arayışları

Suriye ve Orta Doğu'da barışın sağlanması için büyük bir çaba sarf ettiklerini belirten Bakırhan, iktidarın hatalarına dikkat çekerek, “Bir yandan barış diyorsunuz, diğer yandan tehdit ediyorsunuz. Böyle barış olur mu?” diye sordu. Barışın tehditlerle değil, anlayış ve empati ile sağlanacağını pinpon gibi ele aldı.

Kürt Sorununa Stratejik Bakış

Bakırhan, tarihi Türk-Kürt ittifakını canlandırma hedeflerini sıraladı ve Kürt sorununu demokratik bir çözüm perspektifiyle ele aldıklarını ifade etti. Demokratik yöntemlerle sorunların çözümünden yana olduklarını belirten Bakırhan, konuyu Türkiye’nin demokratikleşmesi bağlamında ele almak istediğini sözlerine ekledi.

Görüşmeler ve İmralı

Toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakırhan, İmralı’ya yapacakları ziyarete dair, “Henüz bir tarih yok, umarım en kısa zamanda giderler” dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “İkinci gidişten sonra o çağrının yapılmasını bekliyoruz” sözlerini önemseyen Bakırhan, “Kapıların açılması gerekiyor” ifadesiyle durumun önemine dikkat çekti.

İLGİLİ HABERLER

Devletin İŞKUR ile 150 Milyar TL'lik İstihdam Müjdesi

2025 Emekli Maaş Artışı ve Kök Maaş Hesaplamaları Açıklandı

Emekliler Refah Payı Artışı İçin Heyecanla Bekliyor

Ticaret Bakanlığı'ndan İnternetten Alışveriş Yapanlara Müjdeli Haber: O Süre Uzatıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrailli ailelerden Savunma Bakanı Katz'a Tepki: 'İsimler Neden Listede Yok?'
2
Slovenya Dışişleri Bakanı Fajon: Türkiye, Bizim İçin Önemli Bir Ortak
3
İzmir'de Eşini Öldüren Sanığın Davasında Tanıklar Dinlendi
4
İsrail Ordusu Gazze'de Bir Gazeteciyi Daha Katletti: Ölü Sayısı 204'e Yükseldi
5
Steinmeier: Avrupa’da Özgürlükler Rusya Tehdidi Altında
6
Özgür Özel, En Düşük Emekli Aylığını Hedef Aldı: Sefalet Maaşına Karşı Duracağız
7
İskender Pala'nın Japon Gelini Rena Saito Müslüman Oldu

Yeni Hibe Desteği: O Kişilere Yüzde 75 Hibe Müjdesi

2025 Emekli Maaş Artışı ve Kök Maaş Hesaplamaları Açıklandı

Ticaret Bakanlığı'ndan İnternetten Alışveriş Yapanlara Müjdeli Haber: O Süre Uzatıldı

Erdoğan'dan Yeni Evlilere Faizsiz Kredi ve Artırılan Çocuk Destekleri

Bakan Göktaş'tan Milyonlara Müjde: 2025 Sosyal Destek Zamları Açıklandı

Devletin İŞKUR ile 150 Milyar TL'lik İstihdam Müjdesi

İstanbul'dan Müjde: Destek Zammı Yüzde 100 Artarak 30.000 TL Oldu

Emekliler Refah Payı Artışı İçin Heyecanla Bekliyor

Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretlerine %43 Zam Geldi!

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!