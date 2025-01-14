Bakırhan: Suriye'de Barış İçin Demokratik Çözüm Şart

Bakırhan, TBMM Grup Toplantısı'nda Açıklamalarda Bulundu

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Suriye’de güven, huzur ve istikrarın sağlanabilmesi için halklar ve inançları esas alan demokratik bir çözüm bulunmasının gerekliliğini vurguladı. Bakırhan, Orta Doğu’da ve dünya genelinde yaşanan kaos ve gerilimlere dikkat çekti.

Kaosa Karşı Mücadele

Türkiye ve Orta Doğu halklarını yaşanan krizin etkilerinden korumak için ciddi bir mücadele yürüttüklerini ifade eden Bakırhan, iktidarın ve yargının bu süreçte engeller çıkardığını öne sürdü. Ayrıca, Akdeniz Belediyesine yapılan İçişleri Bakanlığı görevlendirmesine atıfta bulunarak, “halkın iradesine el koyularak siyasi bir darbe gerçekleşmiştir” dedi.

Ekonomi Eleştirisi

Bakırhan, ekonomi politikalarını eleştirerek, ülkenin zor bir durumla karşı karşıya olduğunu belirtti. TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranının %44,38 olduğunu ifade eden Bakırhan, vergi ve harçlara yapılan zamları da gözler önüne serdi. Asgari ücretlilere yapılan yüzde 30'luk zamın yanı sıra memur maaşlarına yapılan artışları eleştirerek, “Bununla ne kadar gurur duysalar azdır” açıklamasında bulundu.

Suriye’de Barış Arayışları

Suriye ve Orta Doğu'da barışın sağlanması için büyük bir çaba sarf ettiklerini belirten Bakırhan, iktidarın hatalarına dikkat çekerek, “Bir yandan barış diyorsunuz, diğer yandan tehdit ediyorsunuz. Böyle barış olur mu?” diye sordu. Barışın tehditlerle değil, anlayış ve empati ile sağlanacağını pinpon gibi ele aldı.

Kürt Sorununa Stratejik Bakış

Bakırhan, tarihi Türk-Kürt ittifakını canlandırma hedeflerini sıraladı ve Kürt sorununu demokratik bir çözüm perspektifiyle ele aldıklarını ifade etti. Demokratik yöntemlerle sorunların çözümünden yana olduklarını belirten Bakırhan, konuyu Türkiye’nin demokratikleşmesi bağlamında ele almak istediğini sözlerine ekledi.

Görüşmeler ve İmralı

Toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakırhan, İmralı’ya yapacakları ziyarete dair, “Henüz bir tarih yok, umarım en kısa zamanda giderler” dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “İkinci gidişten sonra o çağrının yapılmasını bekliyoruz” sözlerini önemseyen Bakırhan, “Kapıların açılması gerekiyor” ifadesiyle durumun önemine dikkat çekti.