Bakırköy'de 'Empati Parkuru' ile Görme Engellilere Farkındalık

Medicana Sağlık Grubu tarafından görme engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları zorluklara dikkat çekmek amacıyla düzenlenen Empati Parkuru, 27 Ocak'ta Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda gerçekleştirildi. Etkinlik, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi iş birliğiyle; Bakırköy Belediyesi ev sahipliğinde ve TÜLBEK Hayata Dokunuyorum Görme Engelliler Derneği katılımıyla hayata geçirildi.

Vatandaşlar, göz bandı ve beyaz baston kullanarak parkuru deneyimledi. Katılımcılar empati parkurunda gözleri kapalı yürüyerek, empati kutusuyla içindeki Galata Kulesi veya araba gibi objeleri dokunarak tanımaya çalıştı. Parkurun son aşamasında ise gözler kapalı şekilde bardağa su doldurup içme etkinliği gerçekleştirildi; böylece görme engelli bireylerin günlük hayattaki zorlukları uygulamalı olarak sergilendi.

Yiğit Açar: 'Herkesin bu deneyimi yaşaması gerekiyor'

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı oyuncusu Yiğit Açar, etkinliğin farkındalık açısından önemine vurgu yaparak şunları söyledi: 'Bu parkur hem empati kurmak hem de görme engelli bireyleri anlamak adına faydalı bir organizasyon olmuş. Elbette onları tam anlamıyla anlamamız mümkün değil ancak bu deneyim bile ne kadar zor bir süreçten geçtiklerini görmemizi sağlıyor.'

Açar sözlerini şöyle sürdürdü: 'Burada iki-üç metre yürümekte bile zorlanıyorsam, onların günlük hayatta neler yaşadığını düşünmek gerekiyor. Bu nedenle onlara destek olmalı, hayatlarını kolaylaştıracak adımlar atmalıyız. Herkesin buraya gelip bu deneyimi yaşaması gerektiğini düşünüyorum.'

Sporun toplumsal etkiye değinen Açar, 'Spor, toplumda çok geniş kitlelere ulaşabilen bir araç. Bu tür farkındalık çalışmalarının sporla birleştirilmesi, mesajın daha fazla insana ulaşmasını sağlıyor. Biz sporcular da bu tür organizasyonlara destek vermeliyiz. İlerleyen dönemlerde de benzer etkinliklerde yer almaya ve destek olmaya devam edeceğim' ifadelerini kullandı.

Op. Dr. Şennur Haberal: 'Engel oluşturmak değil, farkında olmak gerekiyor'

Medicana Ataköy Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümü'nden Op. Dr. Şennur Haberal, empati parkurunun güçlü bir farkındalık oluşturduğunu belirterek, 'Gözlerinizi kapatıp yürümeyi denediğinizde önünüzde bir engel olup olmadığını, düşüp düşmeyeceğinizi ya da zarar görüp görmeyeceğinizi bilemezsiniz. Görme engelli bireyler ise günlük yaşamlarında bunlarla baş edebilmek için sürekli çaba gösteriyor. Onlar hayata adapte olmuş durumdalar. Bizim yapmamız gereken, engel oluşturmak değil; farkında olmak ve hayatlarını kolaylaştırmak' dedi.

Haberal, göz sağlığı uyarısında bulunarak şu hatırlatmalarda bulundu: 'Birçok göz hastalığı erken teşhisle tedavi edilebilir durumda. Bu nedenle göz sağlığının ihmal edilmemesi gerekiyor. Çocukların doğumdan itibaren düzenli göz muayenelerinin yapılması büyük önem taşıyor.' Ayrıca, ilerleyen yaşlarda artan risklere dikkat çekti ve göz tansiyonu, sarı nokta hastalığı, katarakt, kornea hastalıkları ve enfeksiyonların görme kaybına yol açabileceğini belirterek 'Şikâyet olmasa dahi düzenli göz kontrollerinin yapılmasını tavsiye ediyorum' diye konuştu.

Prof. Dr. Kazım Devranoğlu: 'Görme, dünyaya açılan bir pencere'

Prof. Dr. Kazım Devranoğlu etkinliğin amacını özetleyerek, 'Bugün burada, görme engelli vatandaşlarımızın neler yaşadığını kısa süreli de olsa hissedebilmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak için bir araya geldik' dedi. Devranoğlu, görme duyusunun önemini vurgulayarak, 'Tüm duyularımız çok kıymetli ancak görme duyusu, dünyaya açılan bir pencere gibidir. Vücudumuzun başka bir yerinde küçük bir sorun olduğunda bile tüm dikkatimizi oraya veririz. Görmeyle ilgili bir problem yaşandığında ise, diğer her şey sağlam olsa bile dış dünya ile iletişim ciddi şekilde kısıtlanır' ifadelerini kullandı.

Devranoğlu, görme kaybının önlenmesine dair şu önerileri paylaştı: 'Yenidoğanların doğumdan sonraki ilk bir ay içinde mutlaka detaylı bir göz muayenesinden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. İlerleyen yaşlarda da yılda en az bir kez düzenli göz muayenesi yapılması, görme duyusunun korunması açısından büyük önem taşıyor.' Ayrıca tıp ve teknoloji ilerlemelerine değinerek 'Günümüzde göz hastalıklarının tedavi seçenekleri oldukça arttı. Yapılan çalışmalar sayesinde görme engelli birey sayısının azaldığını söylemek mümkün' dedi.

Doç. Dr. Sait Alim: 'Görmezden gelinmemeliler'

Medicana International İstanbul Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümü'nden Doç. Dr. Sait Alim, etkinliğin beyaz baston ve az görme farkındalığı kapsamında olduğunu hatırlatarak, 'Bu farkındalık çalışması, her yıl ocak ayının ilk ve ikinci haftasında kutlanıyor. Amaç, az gören bireylerin toplum tarafından fark edilmesini ve daha iyi anlaşılmasını sağlamak' dedi.

Alim parkuru deneyimlediğini belirterek, 'Ben de gözümü kapatarak bu parkuru deneyimledim. Az gören ya da görme yetisini kaybetmiş bireylerin dışarıda ne kadar zorlandığını birebir yaşadım. Bu nedenle onlara öncelik verilmesi, dikkate alınmaları ve kesinlikle görmezden gelinmemeleri gerektiğini vurgulamak istiyorum' ifadelerini kullandı. Ayrıca görme kaybına yol açabilen hastalıklar konusunda özellikle ailesinde risk bulunanların düzenli göz kontrollerini ihmal etmemesi gerektiğini ekledi.

Empati Parkuru etkinliği, görme engelli bireylerin günlük hayattaki zorluklarını deneyimleyerek toplumsal farkındalığı artırmayı ve erişilebilir yaşam bilincini güçlendirmeyi hedefledi.

