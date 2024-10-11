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Bakü'de Türk Sanat Müziği Rüzgarı: 'Ah Bu Gönül Şarkıları' Konseri

Bakü'de düzenlenen 'Ah Bu Gönül Şarkıları' konseri, Türk Sanat Müziği'ni sevenleri bir araya getirdi.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 21:45
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 21:58
Bakü'de Türk Sanat Müziği Rüzgarı: 'Ah Bu Gönül Şarkıları' Konseri

Bakü'de Türk Sanat Müziği Konseri

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Yunus Emre Enstitüsü ve Musiki Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen "Ah Bu Gönül Şarkıları" konseri büyük ilgi gördü. Konser, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle Uluslararası Muğam Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Öne Çıkan Sanatçılar ve Eserler

Konserde, Türk Sanat Müziği'nin ustası Burcu Göktürk, Selahattin Pınar, Sadettin Kaynak, Münir Nureddin Selçuk ve Avni Anıl gibi önemli bestecilerin eserlerini seslendirdi. Ayrıca, Azerbaycan'ın unutulmaz eserleri de nihavent makamında seyircilerin beğenisine sunuldu.

Sanatseverlerden Yoğun İlgi

Konser, katılımcılardan büyük bir beğeni topladı ve sanatçılar sık sık alkışlandı. Musiki Eğitim Vakfı Başkanı Fikret Erkaya, Azerbaycan'da olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Bu gönül şarkıları, kardeşliğimizin bir nişanesi. Aziz Türk milleti, muhabbet dolu eserler üretmiştir." şeklinde konuştu.

Kültürel Bağlar ve Müzik

Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Selçuk Karakılıç, Türk müziğinin kültürel çeşitliliği ve hoşgörüsü ile büyük bir medeniyeti temsil ettiğini belirterek, "Türk Sanat Müziği, Türkiye'nin tarihi ve kültürel hafızasıdır." yorumunu yaptı.

Konserde yer alan siyasal iletişimci Nur Tuğba Aktay, Türk müzik kültürünün ortak değerlerine vurgu yaparak, "Müzik, dostluğumuzu ve dayanışmamızı pekiştiriyor. Barış ve huzur için müziğimizin gücünü bir kez daha hatırlıyoruz." dedi.

- Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Bakü Yunus Emre Enstitüsü ve Musiki Eğitim Vakfı tarafından Türk...

- Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Bakü Yunus Emre Enstitüsü ve Musiki Eğitim Vakfı tarafından Türk Sanat Müziği konseri düzenlendi. Bakü Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Selçuk Karakılıç, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Uluslararası Muğam Merkezi'nde gerçekleştirilen "Ah Bu Gönül Şarkıları" konserine katılarak konuşma yaptı.

- Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Bakü Yunus Emre Enstitüsü ve Musiki Eğitim Vakfı tarafından Türk...

- Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Bakü Yunus Emre Enstitüsü ve Musiki Eğitim Vakfı tarafından Türk Sanat Müziği konseri düzenlendi. Bakü Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Selçuk Karakılıç, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Uluslararası Muğam Merkezi'nde gerçekleştirilen "Ah Bu Gönül Şarkıları" konserine katılarak konuşma yaptı.

- Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Bakü Yunus Emre Enstitüsü ve Musiki Eğitim Vakfı tarafından Türk...

- Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Bakü Yunus Emre Enstitüsü ve Musiki Eğitim Vakfı tarafından Türk Sanat Müziği konseri düzenlendi. Bakü Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Selçuk Karakılıç, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Uluslararası Muğam Merkezi'nde gerçekleştirilen "Ah Bu Gönül Şarkıları" konserine katılarak konuşma yaptı.

- Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Bakü Yunus Emre Enstitüsü ve Musiki Eğitim Vakfı tarafından Türk...

- Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Bakü Yunus Emre Enstitüsü ve Musiki Eğitim Vakfı tarafından Türk Sanat Müziği konseri düzenlendi. Bakü Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Selçuk Karakılıç, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Uluslararası Muğam Merkezi'nde gerçekleştirilen "Ah Bu Gönül Şarkıları" konserine katılarak konuşma yaptı.

- Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Bakü Yunus Emre Enstitüsü ve Musiki Eğitim Vakfı tarafından Türk...

- Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Bakü Yunus Emre Enstitüsü ve Musiki Eğitim Vakfı tarafından Türk Sanat Müziği konseri düzenlendi. Bakü Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Selçuk Karakılıç, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Uluslararası Muğam Merkezi'nde gerçekleştirilen "Ah Bu Gönül Şarkıları" konserine katılarak konuşma yaptı.

- Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Bakü Yunus Emre Enstitüsü ve Musiki Eğitim Vakfı tarafından Türk...

- Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Bakü Yunus Emre Enstitüsü ve Musiki Eğitim Vakfı tarafından Türk Sanat Müziği konseri düzenlendi. Bakü Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Selçuk Karakılıç, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Uluslararası Muğam Merkezi'nde gerçekleştirilen "Ah Bu Gönül Şarkıları" konserine katılarak konuşma yaptı.

- Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Bakü Yunus Emre Enstitüsü ve Musiki Eğitim Vakfı tarafından Türk...

- Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Bakü Yunus Emre Enstitüsü ve Musiki Eğitim Vakfı tarafından Türk Sanat Müziği konseri düzenlendi. Bakü Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Selçuk Karakılıç, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Uluslararası Muğam Merkezi'nde gerçekleştirilen "Ah Bu Gönül Şarkıları" konserine katılarak konuşma yaptı.

- Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Bakü Yunus Emre Enstitüsü ve Musiki Eğitim Vakfı tarafından Türk...

- Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Bakü Yunus Emre Enstitüsü ve Musiki Eğitim Vakfı tarafından Türk Sanat Müziği konseri düzenlendi. Bakü Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Selçuk Karakılıç, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Uluslararası Muğam Merkezi'nde gerçekleştirilen "Ah Bu Gönül Şarkıları" konserine katılarak konuşma yaptı.

- Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Bakü Yunus Emre Enstitüsü ve Musiki Eğitim Vakfı tarafından Türk...

- Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Bakü Yunus Emre Enstitüsü ve Musiki Eğitim Vakfı tarafından Türk Sanat Müziği konseri düzenlendi. Bakü Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Selçuk Karakılıç, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Uluslararası Muğam Merkezi'nde gerçekleştirilen "Ah Bu Gönül Şarkıları" konserine katılarak konuşma yaptı.

- Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Bakü Yunus Emre Enstitüsü ve Musiki Eğitim Vakfı tarafından Türk...

- Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Bakü Yunus Emre Enstitüsü ve Musiki Eğitim Vakfı tarafından Türk Sanat Müziği konseri düzenlendi. Bakü Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Selçuk Karakılıç, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Uluslararası Muğam Merkezi'nde gerçekleştirilen "Ah Bu Gönül Şarkıları" konserine katılarak konuşma yaptı.

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